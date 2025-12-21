“Ventspils” pārliecinoši uzvar LIBL spēlē, “Liepāja” piedzīvo zaudējumu
"Ventspils" svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tika pie pārliecinošas uzvaras, kamēr citā mačā zaudējumu piedzīvoja "Liepāja".
Ventspilnieki viesos ar 106:71 (29:24, 24:19, 26:18, 27:10) bija pārāki pār "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", kas piedzīvoja pirmo zaudējumu šosezon.
Ventspils komandā ar 24 punktiem izcēlās Braients Tomass un Kamerons Šeltons, kurš arī tika pie astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 18 punktus guva Artūrs Ausējs.
Mājiniekus no pirmā zaudējuma neglāba Dilans Peinters un Malkolms Bernards, kuri guva attiecīgi 14 un 13 punktus.
"Ventspils" ar 11 uzvarām 15 mačos ir stabili ceturtā, bet "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" uzvarējusi 12 no 13 aizvadītajām spēlēm un ir otrā.
Savukārt "Liepāja" izbraukumā ar 76:95 (9:24, 19:26, 31:28, 17:17) piekāpās Tallinas "TalTech"
Liepājas komandā ar 18 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Emīls Krūmiņš, kamēr vēl 17 punktus iekrāja Ksavjers Dusels. Mājinieku uzvaru ar 20 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Olivers Sūrorgs.
"Liepāja" ar trīs uzvarām 14 spēlēs ir desmitajā vietā un šobrīd jau par piecu uzvaru tiesu atpaliek no labāko astoņnieka, kamēr "TalTech" ar deviņām uzvarām 14 mačos ir sestā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".