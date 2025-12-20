Kalendas divnieku ekipāža Siguldā ieņem septīto vietu
Latvijas bobsleja pilota Jēkaba Kalendas un stūmēja Matīsa Mikņa divnieku ekipāža sestdien Siguldā ieņēma septīto vietu Pasaules kausa posma sacensībās, bet Renārs Grantiņš ar Lauri Kaufmani otrajā braucienā krita un palika 20. pozīcijā.
Pirmajās trīs pozīcijās bija Vācijas ekipāžas. Visātrāk trasi abos braucienos veica Frančesko Frīdriha divnieks, summā 0,23 sekundes zaudēja Johanness Lohners, bet 0,42 sekundes atpalika Adams Ammūrs.
Kalendas divnieks summā atpalika 0,68 sekundes, pirmajam pieciniekam zaudējot nieka trīs sekundes desmitdaļas. Grantiņa ekipāža pēc kritiena atpalika vairāk nekā sešas sekundes.
Pirmajā braucienā Kalenda ar Mikni bija otrie ātrākie startā, bet finišā uzrādīja ceturto rezultātu, no medaļu pozīcijām atpaliekot četras sekundes simtdaļas. Otrai Latvijas ekipāžai bija sestais labākais starta ieskrējiens, taču finišā viņi līderim zaudēja 0,87 sekundes un ieņēma 15. vietu.
Pirmajā braucienā startēja 25 ekipāžas, otrajam braucienam kvalificējās labākās 20.
Otrajā braucienā Kalendas ekipāžai bija identisks starta ieskrējiens un vēlreiz otrais rezultāts (4,86), taču, strauji zaudējot ātrumu, nācās samierināties ar 14. rezultātu finišā, kā dēļ summā nācās atkāpties uz septīto pozīciju. Grantiņa ekipāža bija piektā ātrākā startā, taču krita un neizmantoja iespēju pakāpties augstāk.
Kopvērtējumā pēc trīs divnieku sacensībām Lohneram ir 660 punkti, Frīdriham - 645 punkti, bet Ammūram - 600 punkti. Kalenda ar 448 punktiem ir astotais, bet Grantiņš ar 180 punktiem ieņem 22. pozīciju, savukārt junioru ieskaitē latvieši ir attiecīgi otrajā un ceturtajā vietā.
Svētdien sacentīsies gan sieviešu, gan vīriešu divnieku bobsleja ekipāžas.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.