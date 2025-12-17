Nacionālā sporta padome un Rīgas dome atbalsta pasaules čempionāta hokejā rīkošanu Latvijā
Latvijas Nacionālā sporta padome atbalsta ieceri Latvijā rīkot 2030. gada pasaules čempionātu hokejā vīriešiem, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV). Atbalstu iecerei paudis arī Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Ministre atklāja, ka šis jautājums pagājušajā nedēļā tika skatīts Nacionālajā sporta padomē premjeres Evikas Siliņas (JV) vadībā un padome priekšlikumu atbalstīja.
Viņa atzina, ka valstij no savas puses būs jāpiedalās un jāatbalsta čempionāta rīkošana. Ministre gan teica, ka nav iepazīstināta ar konkrētiem aprēķiniem, tāpēc nevar tos nosaukt. Tomēr viņa uzsvēra, ka šādu pasākumu organizēšana dod pozitīvu atdevi Latvijas ekonomikai.
Vaicāta, vai šā brīža budžeta kontekstā Latvija var to atļauties, Melbārde uzsvēra, ka lēmums vēl nav pieņemts, bet, ņemot vērā, ka Latvija spēja noorganizēt Eiropas basketbola čempionāta spēles, tā spēs arī šo.
"Esam apņēmušies atbalstīt un iesaistīties, lai 2030. gada pasaules čempionāts hokejā notiktu tieši Rīgā," paudis Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Politiķis uzsvēra, ka galvaspilsētai ir nepieciešami liela mēroga sporta pasākumi, ne tikai ekonomiskā pienesuma dēļ valsts un pilsētas ekonomikām, bet arī kopības sajūtas stiprināšanai.
"Rīga jau ir pierādījusi, ka spēj organizēt lielus pasākumus, taču mums noteikti ir vēl ko dot, parādīt un arī uzlabot to organizēšanā," sacījis Rīgas mērs.
"Abas valstis apvieno spēkus, lai piedāvātu turnīru ar visaugstākajiem organizatoriskajiem standartiem, balstoties gan uz profesionālu pieredzi, gan uz izciliem rezultātiem iepriekšējos čempionātos," teikts LHF paziņojumā.
Kā norāda LHF, Latvija pēdējās desmitgadēs ir apliecinājusi savu spēju rīkot pasaules līmeņa hokeja notikumus, sarīkojot pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā. LHF īpaši izceļ 2023. gada čempionātu, kura laikā Rīgā notikušās spēles apmeklēja 160 000 skatītāju, tostarp 42 000 ārvalstu viesu. Rīgas fanu zonā pulcējās 220 000 hokeja entuziastu, bet turnīra norisi klātienē atspoguļoja 270 mediju pārstāvji no visas pasaules, lēš federācija.
LHF sarēķinājusi, ka 2023. gada čempionāts sniedza 46,2 miljonu eiro ieguldījumu valsts ekonomikā, no kuriem 43,26 miljonus eiro veidoja ārvalstu līdzjutēju tēriņi. Šajā turnīrā Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas, sasniedzot līdz šim augstāko rezultātu Latvijas hokeja vēsturē.
"Latvija ir pierādījusi, ka spēj profesionāli, droši un ar unikālu atmosfēru rīkot pasaules līmeņa hokeja turnīrus," norāda LHF prezidents Aigars Kalvītis, "kopā ar Somiju esam gatavi radīt vēl vienu izcilu čempionātu un vēlreiz apliecināt, ka mūsu valstis ir uzticams partneris starptautiskajai hokeja ģimenei."
Savukārt Somijas Hokeja asociācijas prezidents Heiki Hietanens vērtējis, ka sadarbība ar Latviju 2023. gadā bijusi lieliska un somu puse ar nepacietību gaida iespēju atkal apvienot spēkus. "Mēs esam divi pieredzējuši organizatori, un kopā nodrošināsim pasaules līmeņa turnīru komandām, līdzjutējiem un visiem pārējiem dalībniekiem," sacīja Hietanens.
Pieteikuma izvērtēšana notiks vairākos posmos. Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) padome analizēs iesniegtos materiālus, rīkošanas plānus un infrastruktūru, savukārt galīgais balsojums par 2030. gada čempionāta norises vietu paredzēts 2026. gada IIHF kongresā, kas notiks pasaules čempionāta laikā Šveicē.
2027. gadā pasaules čempionāts norisināsies Vācijā, 2028. gadā - Francijā, bet 2029. gadā - Slovākijā. 2030. gadā notiks arī Ziemas olimpiskās spēles.