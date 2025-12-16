Latvija kandidēs uz pasaules čempionāta hokejā rīkošanas tiesību iegūšanu
Latvijas Hokeja federācija (LHF) kopā ar Somijas Hokeja asociāciju ir uzsākusi pieteikšanās procesu 2030. gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā rīkošanai, ziņo LHF.
Abas valstis apvieno spēkus, lai piedāvātu turnīru ar visaugstākajiem organizatoriskajiem standartiem, balstoties gan uz profesionālu pieredzi, gan uz izciliem rezultātiem iepriekšējos čempionātos.
Latvija pēdējās desmitgadēs ir apliecinājusi savu spēju rīkot pasaules līmeņa hokeja notikumus - IIHF pasaules čempionāti vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā tika novērtēti gan sporta sabiedrībā, gan līdzjutēju vidū. Īpaši spilgts bija 2023. gada čempionāts, kura laikā Rīgā notikušās spēles apmeklēja 160 000 skatītāju, tostarp 42 000 ārvalstu viesu. Rīgas fanu zonā pulcējās 220 000 hokeja entuziastu, bet turnīra norisi klātienē atspoguļoja 270 mediju pārstāvji no visas pasaules.
Čempionāts sniedza būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā - 46,2 miljoni eiro, no kuriem 43,26 miljonus veidoja ārvalstu līdzjutēju tēriņi. Šis turnīrs kļuva ne tikai par organizatorisku panākumu, bet arī par emocionālu kulmināciju: valstsvienība izcīnīja bronzas medaļas, sasniedzot līdz šim augstāko rezultātu Latvijas hokeja vēsturē.
LHF prezidents Aigars Kalvītis uzsver: “Latvija ir pierādījusi, ka spēj profesionāli, droši un ar unikālu atmosfēru rīkot pasaules līmeņa hokeja turnīrus. Kopā ar Somiju esam gatavi radīt vēl vienu izcilu čempionātu un vēlreiz apliecināt, ka mūsu valstis ir uzticams partneris starptautiskajai hokeja ģimenei.” Somijas Hokeja asociācijas prezidents Heiki Hietanens: “Sadarbība ar Latviju 2023. gadā bija lieliska, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju atkal apvienot spēkus. Mēs esam divi pieredzējuši organizatori, un kopā nodrošināsim pasaules līmeņa turnīru komandām, līdzjutējiem un visiem pārējiem dalībniekiem.”
Somija rīkos arī 2028. gada IIHF pasaules junioru čempionātu. Turnīrs norisināsies “Nokia Arena” Tamperē un “Gatorade Center” Turku pilsētā. Čempionāts startēs no 2027. gada 26. decembra līdz 2028. gada 5. janvārim.
Pieteikuma izvērtēšana notiks vairākos posmos. IIHF Padome analizēs iesniegtos materiālus, rīkošanas plānus un infrastruktūru, savukārt galīgais balsojums par 2030. gada čempionāta norises vietu paredzēts 2026. gada IIHF kongresā, kas notiks pasaules čempionāta laikā Cīrihē un Frībūrā.