Latvijas duets Graudiņa/Samoilova iekļūst pasaules čempionāta pusfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sestdien Adelaidē cīnīsies pasaules čempionāta pludmales volejbolā pusfinālā.
Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā ir izsētas ar piekto numuru, plkst. 7.30 pēc Latvijas laika spēkosies ar turnīra galvenajām favorītēm Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu no Brazīlijas, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7.
Šosezon abi dueti ir tikušās četras reizes, uzvaras dalot uz pusēm. Graudiņa/Samoilova uzvarēja pēdējā tikšanās reizē, Gštādes "Elite 16" turnīra ceturtdaļfinālā tiekot pie panākuma trīs setu cīņā.
Otrā pusfinālā tiksies amerikānietes Terīna Brašere un Kristena Nasa, kuras turnīrā ir izsētas ar trešo numuru, un turnīra otrais pāris no Brazīlijas Rebeka Kavalkanti/Karola Salgadu.
Piektdien ceturtdaļfinālā Graudiņa un Samoilova ar 2-0 (21:18, 21:17) uzvarēja amerikānietes Molliju Šo/Kelliju Čenu (7.), kurām šosezon divas reizes bija zaudējušas "Elite 16" sērijas turnīros.
Sasniedzot pusfinālu, latvietes ir atkārtojušas Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa sasniegumu 2011. gada pasaules čempionātā, kad Latvijas pludmales volejbolisti iekļuva pasaules čempionāta pusfinālā un turnīru noslēdza ceturtajā vietā.
Brazīlijas duets cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 2-0 (21:16, 21:19) apspēlēja itālietes Valentīnu Gotardi/Reku Orsi-Totu (9.).
Graudiņa/Samoilova apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs, izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:9, 21:11) sagrāva nīderlandietes Milu Koninku un Deiziju Poisu (26.), bet cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja vācietes Melāniju Paulu/Leu Kunstu (36.).
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots cieta zaudējumu "play-off" pirmajā kārtā.
Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm sāka 48 komandas.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinājās pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.