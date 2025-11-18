Latvijas pludmales volejbola duets Pļaviņš/Fokerots pasaules čempionātā aizvadīs pirmo izslēgšanas cīņu pret spēcīgajiem vāciešiem
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots trešdien pasaules čempionātā Adelaidē aizvadīs pirmo izslēgšanas turnīra spēli ar Vācijas sportistiem Nilsu Ēlersu un Klemensu Vikleru. Spēle ir plānota plkst. 7.30 pēc Latvijas laika. Pļaviņš/Fokerots turnīrā ir izsēti ar 17. numuru, bet Ēlerss/Viklers - ar 14. numuru.
Latvieši H grupas mačos ar 2-0 (22:20, 21:17) apspēlēja amerikāņus Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.), ar 2-0 (21:13, 21:11) - Togo duetu Kofi Kotoka/Kuamivi Samani (41.), bet ar 0-2 (19:21, 12:21) zaudēja pasaules čempioniem čehiem Ondržejam Perušičam un Davidam Šveineram (8.).
Parīzes olimpisko spēļu sudraba laureāti no Vācijas grupas spēlēs divos setos pieveica Kanādas un Mozambikas pārus, bet divos setos zaudēja argentīniešiem Nikolasam un Tomasam Kapogroso.
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sieviešu sacensībās otrdien iekļuva astotdaļfinālā, kur ceturtdien tiksies ar vācietēm Melāniju Paulu un Leu Kunstu.
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu.
Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm uzsāka 48 komandas.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinās pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies svētdien.