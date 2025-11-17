Mogo/RSU uzvar rumāņu "Gyergyo" un nodrošina vietu IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā
Mogo/RSU svētdien Francijas pilsētā Anžē Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa C grupas trešajā spēlē ar 6:2 uzvarēja Rumānijas klubu "Gyergyo", nodrošinot vienu no divām ceļazīmēm uz finālturnīru. Mogo/RSU labā divus vārtus guva Elviss Želubovskis, pa vieniem Jānis Zemītis, Artūrs Veģeris, Kaspars Ziemiņš un Rolans Vasiļjevs.
Turnīra trešajā un izšķirošajā spēlē Mogo/RSU vārtos stājās Kārlis Mežsargs, vietu "Gyergyo" cietoksnī ieņēma Rasmuss Rinne. Aktīvāk spēli sāka Rumānijas kluba hokejisti. Vārtu priekšā laba izdevība bija "Gyergyo" kapteinim Bransam Orbānam, bet ripu pēc viņa metiena atvairīja Mežsargs. Rumāņu aktivitāte tomēr nesa augļus.
Dalass Džerads no labās malas tika garām Mogo/RSU hokejistiem un pārspēja arī Mežsargu. Perioda vidū "Gyergyo" saņēma aukstu dušu, 8 sekunžu laikā zaudējot divus vārtus. Pēc Nika Feņenko metiena Elviss Želubovskis pielika nūju, izlīdzinot rezultātu. Un tūlīt pēc iemetiena laukuma centrā Jānis Zemītis izslidoja viens pret Rinni, un ar neērto nūjas pusi meta ripu vārtos.
Arī otrās trešdaļas sākumā aktīvāki bija "Gyergyo" hokejisti. Spēcīgi no kreisā iemetiena apļa meta Tamass Sarpatki, bet Mežsargs bija vietā. 27. minūtē Latvijas čempioni palielināja pārsvaru. Feņenko pacīnījās par ripu, tā nonāca pie Artūra Veģera, kurš pārspēja Rinni trešo reizi. Vairākumā Rumānijas hokejisti samazināja rezultāta starpību.
Pēc Petera Vincza metiena, ripu vārtu priekšā bakstīja viņš pats, bakstīja arī Hunors Casars, līdz iebakstīja Mežsarga vārtos. Ja pirmajā trešdaļā rumāņi saņēma aukstu dušu, tad otrā perioda izskaņā "Gyergyo" saņēma kārtīgu nokdaunu - Mogo/RSU 105 sekunžu laikā Rinni pārspēja trīs reizes. Kaspars Ziemiņš ieslidoja zonā un precīzi meta gar vārtu kreiso stabu, ar negaidītu metienu no asa leņķa spraugā starp kājsargu un stabu trāpīja Rolans Vasiļjevs, un no labā iemetiena apļa Želubovskis cauršāva Rinni sesto reizi.
Pēc otrā pārtraukuma Rinnes vietā stājās Patriks Cala. Neskatoties uz pieciem noraidījumiem un biežu spēlēšanu nevienādos sastāvos, ne Cala, ne Mežsargs trešajā periodā pārspēti netika, Mogo/RSU izcīnot uzvaru 6:2.
Māris Martinsons, Mogo/RSU prezidents: "Zinot citu komandu budžetus un vēlmi nokļūt tālāk, uz Anžē turnīru Mogo/RSU brauca ar cerībām, ka arī veiksme stāvēs mums klāt. Pirmo spēli ar mājniekiem būtībā varējām vinnēt, bet vairāku sakritību dēļ zaudējām. Tomēr tas bija labs stimuls nākamajām spēlēm.
Komanda spēlēja ļoti labi, ļoti disciplinēti, un tas arī deva rezultātu ar itāļiem. Līdzīgi bija spēlē ar rumāņiem, kas manā izpratnē bija vieni no favorītiem. Sports paliek sports, un viņi Anžē neizcīnīja nevienu punktu.
Paldies Ģirtam Ankipānam un pārējiem treneriem par izcilu turnīru un komandas mobilizēšanu. Un, protams, arī visai komandai par labi padarītu darbu. Viņi spēlēja ļoti labi, kas ļāva mums nopelnīt vietu Anglijas finālā. Tas apliecina, ka Latvijā hokejs un OHL čempionāts spēj konkurēt ar lielvalstu komandām un pat uzvarēt tās."
Mogo/RSU kopā ar C grupas uzvarētājiem Anžē Ducs nodrošināja vietu Kontinentālā kausa finālturnīrā, kas janvāra vidū notiks Anglijas pilsētā Notingemā. Tajā vietu jau nodrošinājušas Notingemas "Panthers", Dānijas klubs Herningas "Blue Fox", Eskemenas "Torpedo" no Kazahstānas un poļu Katovices GKS.
Nākamo spēli OHL Mogo/RSU aizvadīs ceturtdien, 20. novembrī, 19:00 izbraukumā tiekoties ar Rīgas hokejistiem.