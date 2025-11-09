Kazahstānas tenisiste Ribakina uzvar "WTA Finals"; dubultspēlēs triumfē Kudermetova/Mertensa
Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina sestdien Rijādā kļuva par WTA sezonas noslēguma turnīra "WTA Finals" uzvarētāju.
Ribakina, kura pasaules rangā ieņem sesto vietu un piedalījās savā pirmajā sezonas noslēguma turnīrā, finālā ar 6-3, 7-6 (7:0) pieveica pasaules ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku.
Kopš uzvaras 2022. gada Vimbldonas turnīrā šis Kazahstānas sportistei ir lielākais panākums. 26 gadus vecā Ribakina Rijādā nopelnīja 1500 pasaules ranga punktu.
Pusfinālā Sabaļenka, kura piecos "WTA Finals" turnīros finālu sasniedza otro reizi, ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-3 uzvarēja WTA ranga ceturtās vietas īpašnieci Amandu Aņisimovu no ASV, bet Ribakina pusfinālā ar 4-6, 6-4, 6-3 pieveica amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 5.).
Jau ziņots, ka Vācijas tenisistes Štefijas Grāfas vārdā nosauktajā grupā Sabaļenka izcīnīja trīs uzvaras, Pegula - divas, amerikāniete Korija Gofa (WTA 3.) - vienu uzvaru, bet itāliete Jasmīne Paolīni (WTA 8.) finišēja bez uzvarām.
Amerikānietes Serēnas Viljamsas vārdā nosauktajā grupā trīs uzvaras izcīnīja Ribakina, divas - Aņisimova, vienu uzvaru - poliete Iga Švjonteka (WTA 2.), divus zaudējumus cieta ASV tenisiste Medisona Kīsa (WTA 7.), bet vienu zaudējumu - viņas vietā pēdējo spēli aizvadījusī krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 10.).
Pērn sezonas noslēguma turnīrā pirmo reizi karjerā triumfēja Gofa, kura finālā trīs setos apspēlēja Parīzes olimpisko spēļu zelta medaļnieci Ķīnas tenisisti Dženu Cjiņveņu.
Tikmēr dubulstspēļu sacensībās triunfēja beļģiete Elīze Mertensa un krieviete Veronika Kudermetova. Ar ceturto numuru sacensībās izsētais pāris Mertensa/Kudermetova finālā ar 7-6 (7:4), 6:1 pārspēja ar septīto numuru izsētās ungārieti Timeju Babošu un Luizu Stefani no Brazīlijas.
Jau ziņots, ka Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji, kuras finālturnīrā bija izsētas ar sesto numuru, piektdien pusfinālā ar 4-6, 6-7 (5:7) zaudēja Babošai un Stefani, bet otrā pusfinālā Mertensa/Kudermetova ar 4-6, 7-6 (8:6), 10:6 pieveica pasaules dubultspēļu ranga līderes čehieti Kateržinu Sinjakovu un amerikānieti Teilori Taunzendu, kuras turnīrā bija izsētas ar otro numuru.
Ostapenko par startu Rijādā nopelnīja 1200 pasaules dubultspēļu ranga punktu.