Kuruca 11 punkti pret Šmita 10 punktiem ULEB Eirolīgā: ar to pietiek, lai "Baskonia" pieveiktu "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien ULEB Eirolīgas mačā izcēlās ar 11 punktiem un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" izcīnīt panākumu. Astotās kārtas mačā "Baskonia" mājās ar 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17) uzvarēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes".
Kurucs mājinieku rindās spēlēja 22 minūtes un 21 sekundi un realizēja visus piecus divu punktu metienus un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar trīs bumbām zem groziem, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu, trīs izprovocētiem sodiem un vienu kļūdu, tiekot pie efektivitātes koeficienta 16.
Tikmēr Šmits starp viesiem laukumā bija 23 minūtes un 59 sekundes un, raidot grozā divus no trijiem divu punktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem, guva desmit punktus, kā arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, nopelnīja piecas piezīmes, izprovocēja četrus pretinieku sodus un iekrāja efektivitātes koeficientu desmit.
"Baskonia" otro uzvaru pēc kārtas sekmēja Timotijs Luvavu-Kabarro un Mateo Spanjolo, kuri guva attiecīgi 20 un 19 punktus. Stambulas komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Šeins Larkins.
Ceturtdien astotās kārtas ievadā Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" viesos ar 78:80 zaudēja "Valencia", bet Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā savā laukumā ar 84:58 pārspēja Stambulas "Fenerbahce", kurai nevar palīdzēt savainotais Artūrs Žagars.
Turnīra tabulā "Real" ar četrām uzvarām un tikpat zaudējumiem ieņem devīto vietu, "Dubai", "Anadolu Efes" un "Fenerbahce" ar bilanci 3-5 ierindojas attiecīgi 14., 15. un 16. pozīcijā, bet "Baskonia" ar divām uzvarām astoņos mačos atrodas 19. vietā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".