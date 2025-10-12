Levandovskis un Polija sarūgtina Lietuvu Pasaules kausa kvalifikācijā, Dānija pārspēj Grieķiju, bet Horvātija - Gibraltāru
Lietuvas vīriešu futbola izlase svētdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā piedzīvoja neveiksmi pret kaimiņieni Poliju, Dānija pieveica Grieķiju, bet Horvātija — pastarīti Gibraltāru.
G grupas mačā Polija izbraukumā ar 2:0 (1:0) uzvarēja Lietuvu. Mača 15.minūtē, izpildot stūra sitienu, Sebastians Šimanskis guva pirmos Polijas vārtus, bet otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm uz Lietuvas vārtu priekšu piespēlēja Šimanskis un mājinieku vārtsargu pārspēja Roberts Levandovskis, rezultātam kļūstot 2:0 viesu labā.
Iepriekš Nīderlande savā laukumā ar 4:0 (3:0) pārspēja Somiju. Pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Donjells Malens, aptuveni deviņas minūtes vēlāk Nīderlandes pārsvaru dubultoja Virgils van Deiks, bet 38.minūtē vēl 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Memfiss Depajs, panākot 3:0 laukuma saimnieku labā. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, 84.minūtē ceturto reizi bumbu viesu vārtos nogādāja Kodijs Gakpo.
G grupā līdere ar 16 punktiem sešās spēlēs ir Nīderlande, Polija iekrājusi 13 punktus, Somija septiņos mačos izcīnījusi desmit punktus, Lietuvai ir trīs punkti, bet Malta tikusi pie diviem punktiem.
Tikmēr C grupā Dānija savā laukumā ar 3:1 (3:0) bija pārāka pār Grieķiju. Dānija jau pirmajā puslaikā guva trīs vārtus, precīziem esot Rasmusam Hejlundam, Joahimam Andersenam un Mikelam Damsgoram. Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 18 minūtēm vienīgos viesu vārtus guva Kristoss Colis.
Iepriekš Skotija savā stadionā ar 2:1 (1:0) apspēlēja Baltkrieviju, kas piedzīvoja ceturto neveiksmi. Uzvarētāju labā vārtus guva Če Adamss un Skots Maktominejs, kamēr baltkrievi vienīgos vārtus mačā guva tikai kompensācijas laika izskaņā.
Pēc četrām spēļu kārtām C grupā pa desmit punktiem iekrājušas Dānija un Skotija, Grieķijai ir trīs punkti, kamēr Baltkrievija ir bez punktiem.
Savukārt L grupā Horvātija savā laukumā ar 3:0 (1:0) pārspēja Gibraltāru. Vārtus favorītu labā guva Tonijs Fruks, Luka Sučičs un Martins Erličs.
Iepriekš Fēru salas mājās ar 2:1 (0:0) negaidīti pieveica Čehiju. 67.minūtē 1:0 mājinieku labā panāca Hanuss Sorensens, taču čehiem vajadzēja aptuveni desmit minūtes, lai izlīdzinātu rezultātu, precīzam esot Adamam Karabecam. Fēru salu vienība uzvaru nesošos vārtus guva 81.minūtē, kad viesu vārtsargu pārspēja Martins Agnarsons, atnesot Fēru salām ceturto panākumu šajā kvalifikācijā.
L grupā Horvātija ar 16 punktiem sešās cīņās ieņem pirmo vietu, Čehijai ir 13 punkti septiņos mačos, Fēru salām - 12 punkti, Melnkalne sešās spēlēs iekrājusi sešus punktus, bet Gibraltārs ir bez punktiem.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.