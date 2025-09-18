Pirmie pasaules čempionāta zelti šķēpmetējam Volkotam, Kebinačipi un Ernandesai; Makloflina-Levrona soli no "nepārspējamā" pasaules rekorda
Pasaules čempionātā vieglatlētikā par uzvarētāju šķēpmešānā vīriešiem kļuva 2012. gada vasaras olimpisko spēļu čempions Kešorns Volkots. Lielāko karjeras sasniegumu ieguva 400 metru skrējējs Busangs Kebinačipi no Botsvānas, bet pirmo zeltu trīssoļlēkšanā izcīnīja kubiete Lejanisa Peresa Ernandesa.
2012. gada olimpiskais čempions Trinidadas un Tobago sportists Kešorns Volkots ceturtdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā izcīnīja zelta medaļu šķēpa mešanā. Volkots uzvarēja ar ceturtajā mēģinājumā sasniegtu rezultātu 88,16 metri, pirmoreiz uzvarot pasaules čempionātā. Vēl divi metieni viņam bija tālāki par 85 metriem.
Otro vietu ar 87,38 metriem ieņēma divkārtējais pasaules čempions Grenādas pārstāvis Andersons Pīterss, bet trešais ar 86,67 metriem bija amerikānis Kērtiss Tompsons, kuram tā bija pirmā medaļa lielajās sacensībās.
Botsvānas skrējējs Busangs Kebinačipi ceturtdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā izcīnīja zelta 400 metru skrējienā. Kebinačipi finālā sasniedza jaunu valsts rekordu, kā arī sezonas labāko rezultātu pasaulē 43,53 sekundes, izcīnot savu lielāko panākumu sprintera karjerā. Otrais ar jaunu Trinidadas un Tobago rekordu 43,72 sekundes bija Džerīms Ričardss, bet trešais ar rezultātu 44,20 sekundes bija uzvarētāja tautietis Bajapo Ndori.
Kubiete Lejanisa Peresa Ernandesa ceturtdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvarēja trīssoļlēkšanā. Peresa Ernandesa divreiz aizlēca 14,94 metru tālumā, šādu rezultātu sasniedzot ceturtajā un sestajā mēģinājumā un pēc bronzas medaļas pirms diviem gadiem Budapeštā pirmo reizi kļūstot par pasaules čempioni.
Otrā ar 14,89 metriem bija olimpiskā čempione no Dominikas Tea Lafonda, bet trešā ar 14,76 metriem - četrkārtējā pasaules čempione šajā disciplīnā Julimara Rohasa no Venecuēlas.
Tikmēr ASV sprintere Sidnija Makloflina-Levrona ar otro visu laiku ātrāko rezultātu 47,78 sekundes ceturtdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā izcīnīja zelta medaļu 400 metru skrējienā.
Makloflina-Levrona finālā uzvarēja ar jaunu sacensību rekordu. Ātrāk par viņu šīs disciplīnas vēsturē ir skrējusi vien VDR sportiste Marita Koha, kura 1985. gadā Austrālijas pilsētā Kanberā 400 metrus veica 47,60 sekundēs.
Tā bija sportistes ceturtā uzvara pasaules čempionātos. Divreiz viņa ASV izlases kvartetā ir uzvarējusi 4x400 metru stafetē, vienreiz - 400 metru barjerskrējienā.
Otrā ar jaunu Dominikānas rekordu 47,98 sekundes finišēja olimpiskā čempione un pasaules eksčempione šajā distancē Merileidija Paulino, kura kļuva par ceturto sprinteri, kura ir skrējusi ātrāk par 48 sekundēm, bet trešā ar rezultātu 48,19 sekundes bija Nigērijā dzimusī Bahreinas skrējēja Salva Aida Nasera.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā beigsies svētdien.