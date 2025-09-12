Semeņistaja apstājas Sansevastjanas “WTA 125” pusfinālā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja piektdien cieta zaudējumu Sansevastjanas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību pusfinālā un dubultspēļu sacensību pirmās kārtas mačā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 110.vietā un turnīrā bija izsēta ar ceturto numuru, ar 5-7, 6-7 (5:7) piekāpās nīderlandietei Anukai Kuvermansai (WTA 201.).
Pusfināla sasniegšana Semeņistajai ļāva nopelnīt 49 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka iepriekšējās turnīra spēlēs Semeņistaja ar 6-1, 6-2 uzvarēja spānieti Giumaru Maristani (WAT 181.), ar 6-1, 7-5 pārspēja spānieti Irēnu Burillo Eskoriuelu (WTA 230.) un ar 6-4, 6-4 - kanādieti Karsoni Brenstainu (WTA 192.).
Iepriekš ziņots, ka pārī ar Itālijas tenisisti Andželiku Moratelli Semeņistaja ceturtdien uzsāka arī dubultspēļu sacensību ceturtdaļfināla cīņu ar Vācijas tenisistēm Tajiziju un Janu Mordergerēm. Rezultātam esot 4-4 un 30:15, spēle tika pārtraukta un tiks turpināta piektdien.
Spēli atsākot, turnīrā ar pirmo numuru izsētais Latvijas/Itālijas duets piekāpās pretiniecēm ar 6-7 (5:7), 6-3, 6:10.
Semeņistaja Sansevastjanā nopelnīja vienu pasaules dubultspēļu ranga punktu.
Turnīrs Sansevastjanā norisinās māla seguma kortos.
Pagājušajā nedēļā Semeņistaja tika līdz Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālam, piedzīvojot zaudējumu.