"Riga" futbolistiem pārliecinoša uzvara Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēlē
"Riga" svētdien savā laukumā ar graujošu uzvaru iekļuva Latvijas kausa futbolā pusfinālā.
Latvijas futbola virslīgas līdere "Riga" ar 10:0 (3:0) sagrāva pēc spēka otrās Nākotnes līgas komandu "Riga Mariners".
Četrus vārtus guva Antonijs Kontrerass, bet pa vieniem vārtiem - Braians Penja, Marko Regža, Muameds Ngoms, Režinaldu Ramiress, Taivo Abdulrahmans un Renārs Varslavāns.
"Riga" turnīrā iesaistījās no astotdaļfināla, kur ar 4:0 pārspēja "Tukums 2000" vienību. "Riga Mariners", kas spēlē Nākotnes līgā, turnīru sāka no trešās kārtas, kur ar 3:0 uzvarēja Upesciema "Warriors", ceturtajā kārtā ar 4:3 pārspēja "Valmieru", bet astotdaļfinālā ar 6:1 sagrāva "Olaini".
Plkst.19 pagājušās sezonas čempione un Latvijas kausa ieguvēja RFS "LNK Sporta parkā" sāk spēli ar "Metta" futbolistiem.
Pirmdien tiks aizvadīta noslēdzošā ceturtdaļfināla cīņa, kurā tiksies "Auda" un "Super Nova".
Jau ziņots, ka sestdien kā pirmā pusfinālu sasniedza "Liepāja", kas izbraukumā ar 2:1 pārspēja "Daugavpili".
Turnīra fināls notiks 30.oktobrī.
Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu".
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.