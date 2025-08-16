Latvija basketbolisti piekāpjas Francijai un noslēdz Eiropas U-16 čempionātu ar sestās vietas iegūšanu
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase sestdien Tbilisi Eiropas U-16 čempionāta mačā piedzīvoja zaudējumu cīņā par piekto vietu un ierindojās sestajā pozīcijā, neizcīnot ceļazīmi uz 2026.gada U-17 Pasaules kausa izcīņu.
Cīņā par piekto vietu Latvija ar 66:90 (11:28, 20:27, 22:24, 13:11) piekāpās Francijai.
Tomass Latiševs ar 14 punktiem un četrām rezultatīvām piespēlēm bija rezultatīvākais Latvijas komandā, kamēr Bendžamins Jānis Beruē iekrāja 11 punktus un piecas atlēkušās bumbas.
Francijas vienības panākumu ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem sekmēja Mesi Jangala.
Apakšgrupas pirmajā spēlē latvieši atspēlēja 17 punktu deficītu un ar 74:68 pieveica Grieķiju, pēc tam ar 70:49 pārspēja Itāliju un pēdējā grupas spēlē ar 92:82 apspēlēja Rumāniju, pēc trīs spēļu kārtām Latvijai ieņemot pirmo vietu D grupā. Astotdaļfinālā Latvija ar 106:54 sagrāva Gruziju, ceturtdaļfinālā ar 74:80 zaudēja Slovēnijai, bet pusfinālā par 5.-8.vietu ar 88:80 pārspēja vienaudžus no Turcijas
Arī francūži apakšgrupā uzvarēja visās spēlēs (101:36 pār Šveici, 96:55 pār Somiju un 85:59 pār Slovēniju). Astotdaļfinālā francūži ar 114:56 uzveica igauņus, ceturtdaļfinālā ar 73:76 zaudēja itāļiem, bet iepriekšējā cīņā ar 95:69 pārspēja spāņus.
Vietu U-17 Pasaules kausā nodrošinās piecas labākās komandas, kā arī meistarsacīkšu rīkotāja Turcija.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu.
Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja Gruziju (76:47 un 84:55), turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs: Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fibigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).