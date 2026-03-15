Mārtiņš Dzierkals un "Sparta" dramatiski sasniedz Čehijas ekstralīgas ceturtdaļfinālu, kur to gaida Kristiāns Rubīns ar "Skoda"
Latvijas hokejists Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" svētdien sasniedza Čehijas ekstralīgas ceturtdaļfinālu. Izslēgšanas spēļu pirmās kārtas izšķirošajā mačā "Sparta" mājās ar 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Kladno "Rytiri", sērijā līdz trīs uzvarām tiekot pie panākuma ar 3-2.
Dzierkals šajā spēlē uz ledus bija nepilnas 22 minūtes, teju trīs minūtes spēlējot mazākumā, un izcēlās statistikā ar spēka paņēmienu, diviem metieniem pa vārtiem, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Prāgas komandas uzvaru pagarinājumā izrāva Filips Hlapīks, kurš guva vārtus vairākumā.
"Sparta" ceturtdaļfinālā spēkosies ar Kristiāna Rubīna pārstāvēto Plzeņas "Skoda", kas vietu "play off" otrajā kārtā bija nodrošinājusi uzreiz pēc pamatturnīra.
Tāpat pēc pamatturnīra ceturtdaļfinālā vietu uzreiz nodrošināja arī Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi", bet izslēgšanas spēļu pirmo kārtu pārvarēja Roberta Mamčica, Haralda Egles un Jāņa Jaka pārstāvēto Karlovi Varu "Energie", kas ceturtdaļfinālā tiksies ar Liberecas komandu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.