U-16 basketbolisti nonāk vienas uzvaras attālumā no kvalificēšanās uz U-17 Pasaules kausu
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase piektdien Tbilisi Eiropas U-16 čempionātā pirmajā spēlē par 5.-8.vietu tika pie uzvaras un turpinās cīņu par piekto vietu un ceļazīmi uz 2026.gada U-17 Pasaules kausa izcīņu.
Pirmajā spēlē par 5.-8. vietu Latvija ar 88:80 (29:16, 20:24, 17:28, 22:12) pārspēja vienaudžus no Turcijas Latvija izšķirošajā cīņā par piekto vietu stāsies pretī Francijai, kas ar 95:69 uzvarēja Spāniju. Vietu U-17 Pasaules kausā nodrošinās piecas labākās komandas, kā arī meistarsacīkšu rīkotāja Turcija.
Mačā pret Turciju Latvijas izlases rindās rezultatīvākie ar 16 gūtajiem punktiem bija Markuss Jahovičs un Markuss Ķesteris, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, 12 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Ronijs Jeromnovs, bet 11 punktus iekrāja Gustavs Vilcāns. Turcijas vienībā ar 25 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Omers Kutluajs.
Pirmajās divās ceturtdaļās drošā vadībā bija Latvijas basketbolisti, taču trešajā ceturtdaļā iniciatīvu pārņēma turki un iekrāja +5. Ceturtās ceturtdaļas ievadā latvieši atspēlējās un atguva sešu punktu pārsvaru, kas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām pieauga jau līdz +10. Turkiem padevās 8:0 izrāviens, uz ko Latvija atbildēja ar sešiem punktiem un nosargāja panākumu līdz finālsvilpei.
Apakšgrupas pirmajā spēlē latvieši atspēlēja 17 punktu deficītu un ar 74:68 pieveica Grieķiju, pēc tam ar 70:49 pārspēja Itāliju un pēdējā grupas spēlē ar 92:82 apspēlēja Rumāniju, pēc trīs spēļu kārtām Latvijai ieņemot pirmo vietu D grupā. Astotdaļfinālā Latvija ar 106:54 sagrāva Gruziju, bet ceturtdaļfinālā ar 74:80 zaudēja Slovēnijai.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu. Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja Gruziju (76:47 un 84:55), turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs:
Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fibigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).