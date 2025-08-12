U-16 basketbolisti sagrauj mājiniekus un komfortabli sasniedz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu
Latvijas U-16 vīriešu basketbola otrdien Tbilisi nodrošināja vietu šī gada Eiropas U-16 čempionāta ceturtdaļfinālā.
Latvijas jaunie basketbolisti astotdaļfinālā ar rezultātu 106:54 (24:16, 23:17, 26:14, 33:7) pārspēja mājinieci Gruziju. Ceturtdaļfinālā trešdien būs mačs ar Izraēlu vai Slovēniju.
Latvijas izlasē Markuss Ķesteris guva 19 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pa 12+5 šajos statistikas rādītājos bija Emīlam Steckim un Kristoferam Fībigam, kurš arī atdeva četras rezultatīvas piespēles. Pa 11 punktiem bija Lukam Hlebovickim un sešas atlēkušās bumbas izcīnījušajam Bendžaminam Jānim Beruē, bet deviņus punktus guva, astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Emīls Pogiņš. Citos statistikas rādītājos izcēlās četrus metienus bloķējušais Roberts Valdis Bērziņš un sešreiz rezultatīvi piespēlējušais Ronijs Jeromanovs.
Latvijas kadeti ar ļoti augstu precizitāti izpildīja tālmetienus, realizējot 13 no 26 "trejačiem". Pretiniekiem pa 12 punktiem guva Davids Trapaidze un Akmalhans Aubakriovs.
Apakšgrupas pirmajā spēlē latvieši atspēlēja 17 punktu deficītu un ar 74:68 pieveica Grieķiju, pēc tam ar 70:49 pārspēja Itāliju un pēdējā grupas spēlē ar 92:82 apspēlēja Rumāniju. Pēc trīs spēļu kārtām Latvija ar trīs panākumiem ieņēma pirmo vietu D grupā. Gruzija apakšgrupā ar 73:98 zaudēja Spānijai, ar 63:99 atzina Serbijas pārākumu un ar 65:85 piekāpās Vācijai, grupā ieņemot pēdējo vietu.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu.
Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja Gruziju (76:47 un 84:55), turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs:
Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fibigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).