Pēc trīs gadu pārtraukuma - Latvijas volejbola izlase pārspēj Igauniju
Latvijas vīriešu volejbola izlase piektdien Tallinā svinēja uzvaru pirmajā pārbaudes spēlē ar Igauniju.
Latvijas izlase uzvarēja ar 3-1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:22).
Latvijas izlase igauņus nebija uzvarējusi kopš 2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīra Tallinā.
Sestdien Eiropas čempionāta G grupā Kosovas volejbolisti savā laukumā tiksies ar Slovākiju, bet Latvijas izlase trešdien spēlēs Slovākijā un nākamsestdien Rīgā - ar Kosovu.
Kosovas volejbolisti pagājušajā vasarā ar 0-3 (14:25, 19:25, 17:25) piekāpās Latvijai un ar 0-3 (21:25, 14:15, 9:25) - Slovākijai, bet Slovākija spēlē ar Latviju Rīgā zaudēja ar 1-3 (23:25, 25:21, 24:26, 21:25).
Pēc divām kārtām Latvijas izlase ar sešiem punktiem ieņem pirmo vietu G grupā, Slovākijai ir trīs punkti, bet Kosova pie punktiem nav tikusi.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Raineram Vasiļjevam izlasē asistē treneri Raimonds Liniņš, Aivis Kokins un Raigo Kodress, fizioterapeiti Kristaps Blitsons, Artūrs Tilgass un Monta Kalvāne, ārste Lolita Kalniņa-Havraneka un menedžere Jekaterīna Ņikitina.
EČ finālturnīram kvalificēsies septiņu grupu uzvarētāji, kā arī pieci labākie otro vietu ieguvēji.
24 komandu EČ finālturnīrs norisināsies Bulgārijā, Itālijā, Rumānijā un Somijā.
Latvijas izlases spēlētāju saraksts spēlēm ar Igauniju:
cēlāji - Jānis Jansons (Jēkabpils "Lūši") un Edvīns Viguls ("Robežsardze"/"Rīga");
pirmā tempa spēlētāji - Jēkabs Dzenis (Bleiburgas "Aich/Dob", Austrija), Gustavs Freimanis (Galacas "Municipal Arcada", Rumānija), Oļegs Klopovs ("Robežsardze"/"Rīga"), Toms Švans ("Parnu", Igaunija)'
otrā tempa spēlētāji - Markuss Cielavs (Kījervi "Kyky", Somija), Jānis Eduards Medenis (Varnas "Černo More", Bulgārija Bulgārija), Armands Rokjāns (Jēkabpils "Lūši"), Kristaps Šmits (Radomas "Enea Czarni", Polija), Toms Vanags ("Robežsardze"/"Rīga");
diagonālie spēlētāji - Kristers Dardzāns (Osakas "Kubota Spears", Japāna), Hermans Egleskalns (Paleo Faliro "Floisvos", Grieķija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija);
"libero" spēlētāji - Kaspars Kronbergs ("Robežsardze"/"Rīga"), Romāns Saušs (Kījervi "Kyky", Somija).