VIDEO: vai attiecībām dota vēl viena iespēja? Sedokova atbalsta Timmu basketbola mačā, kamēr viņš uz rokām nēsā dziedātājas dēlu

Jau ziņots, ka 8. septembrī Krievijas dziedātāja Anna Sedokova lika noprast, ka izlēmusi šķirties no Jāņa Timmas. "Ko sieviete dara vispirms, izvēloties sākt jaunu dzīvi? Pareizi, maina matu krāsu. Par šādu pārmaiņu sapņoju jau sen. Un garumu. Tikai visu laiku vilcinājos. Bet tagad esmu izlēmusi. Un man ir milzīgs kaifs, ka neviens mani vairs nepazīst, it kā es būtu pilnīgi jauns cilvēks. Drīz parādīšu. Bet pagaidām daļa no pārtapšanas. Laiks īstenot savus sapņus. Ko arī tev novēlu!" pie savas fotogrāfijas soctīklā "Instagram" rakstīja Anna Sedokova.