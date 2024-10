"Aizvīli Jāni no ģimenes. Tagad skaidrs, kāpēc pameti un nedzemdēji viņam bērnu," Annas Sedokovas paziņojums par ilgu, bet sarežģītu attiecību izbeigšanu satracina viņas sekotājus

"Tik ļoti pēdējā laikā ir mainījusies mana dzīve. Izejot no ilgām, laimīgām, bet ļoti sarežģītām attiecībām, es it kā no jauna mācos sajust. Es visu mūžu esmu mīlējusi uz pilnu slodzi. Ziniet, tāda traka mīlestība, kas necieš vilcināšanos atbildēs uz ziņojumiem un gariem izsvērtiem lēmumiem," savu sakāmo iesāk dziedātāja.