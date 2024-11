Iespēja iegādāties Jāņa Timmas īpašumus Rīgā! Izsole pēc bijušās sievas pieprasījuma

Otrajā izsolē tiek pārdotas Timmam piederošās 2254 no 20691 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, Kokneses prospektā 18A. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 816 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1050 eiro, kāda ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir 100 eiro.