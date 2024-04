Bremžu saudzēšana, iespēja pārsteigumiem un pirmo reizi savējais - viss būtiskais par Ķīnas "Grand Prix"

Šogad aprit 20 gadi kopš pirmās reizes, kad F-1 devās uz Ķīnu, tomēr Šanhajas trase bija pirmā, kas izzuda, sākoties pandēmijai un nu kļūs par pēdējo, kas atgriežas kalendārā. Līdz ar to šī ir viena no retajām trasēm, kur Makss Verstapens vēl nav uzvarējis. Visbiežāk – sešas reizes – šeit triumfējis Lūiss Hamiltons, tostarp arī pēdējā piegājienā 2019. gadā, kas bija čempionāta tūkstošā sacīkste, tomēr viņa pirmais uznāciens nebija tik sekmīgs. Britu braucējs iestiga grants joslā ceļā uz boksiem un izstājās pārdesmit metru attālumā no saviem mehāniķiem, kas vēlāk maksāja titulu.