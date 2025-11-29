Kurpnieku ģimenei piedzimis mazulis.
Slavenības
Šodien 21:11
Aktieru pāris Niklāvs un Lolita Kurpnieki kļuvuši par vecākiem
Aktieru pāris Niklāvs un Lolita Kurpnieki sagaidījuši pasaulē nākam savu pirmdzimto.
Sociālajos tīklos abi dalījušies ar sirsnīgiem fotoattēliem — vienā redzams, kā Niklāvs maigi apvij roku ap Lolitas grūtnieces vēderu, bet citā iemūžinātas jaundzimušā mīlīgās kājiņas. Ieraksts lakoniski parakstīts ar iniciāļiem: “N.K.”
Niklāvs un Lolita laulības ostā iestūrēja 2023. gada vasarā. Jaunā Rīgas teātra aktrise Lolita Stūrmane pēc kāzām pieņēma vīra uzvārdu — Kurpniece.