Aktieru pāris Niklāvs un Lolita Kurpnieki kļuvuši par vecākiem
foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram"
Kurpnieku ģimenei piedzimis mazulis.
Aktieru pāris Niklāvs un Lolita Kurpnieki kļuvuši par vecākiem

Aktieru pāris Niklāvs un Lolita Kurpnieki sagaidījuši pasaulē nākam savu pirmdzimto.

Sociālajos tīklos abi dalījušies ar sirsnīgiem fotoattēliem — vienā redzams, kā Niklāvs maigi apvij roku ap Lolitas grūtnieces vēderu, bet citā iemūžinātas jaundzimušā mīlīgās kājiņas. Ieraksts lakoniski parakstīts ar iniciāļiem: “N.K.”

Niklāvs un Lolita laulības ostā iestūrēja 2023. gada vasarā. Jaunā Rīgas teātra aktrise Lolita Stūrmane pēc kāzām pieņēma vīra uzvārdu — Kurpniece.

