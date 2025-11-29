Dzirkstele atgriezusies? TV šovu zvaigžņu Arnitas un Dāvida kopīgie kadri rada jautājumus par abu attiecībām
Sociālo tīklu lietotāju uzmanību piesaistījis televīzijas zvaigznes Arnitas Oliņas publicētais video, kurā redzams, ka viņa draudzīgi pavada laiku ar savas jaunākās meitas tēvu, vairāku šovu dalībnieku Dāvidu Krūmiņu, ar kuru viņa izšķīrās pirms nepilna gada.
Kamēr abu sekotāji pauž pārsteigumu par šādu pavērsienu un vaicā, vai tas nozīmē, ka Arnita un Dāvids atkal ir kopā, Dāvids sociālajos tīklos sniedzis skaidrojumu.
“Nu tad atbilde par to, kā tad ir tā mūsu situācija! Domājot par to, ka svarīgākais ir, lai bērnam būtu divi vecāki un apkārtējā vide būtu pozitīva, esam abi aprakuši kara cirvi un norijuši katrs savu krupi. Dzīve nav viegla, attiecības ne tik… bet mēs visi esam cilvēki ar emocijām, kuras bieži vien nespējam kontrolēt. Par laimi katru dienu mēs mācāmies un augam! Un nē, mēs neesam kopā kā pāris — mēs esam kopā kā divi vecāki, kuri uztur labas un draudzīgas attiecības, lai bērnam būtu pozitīva vide! Bet katrs dzīvojam savu dzīvi. Mācieties no mums un mūsu kļūdām — var šķirties arī, sagremojot pāri nodarījumus un aizvainojumus. Bet, kā nekā, veidojām pirms tam smieklīgus pāra video, kurus arī ieliksim atpakaļ apskatei, lai paši arī varam pasmieties par visu, kas bijis!” raksta Dāvids.
Jau iepriekš vēstīts, ka 2024. gada izskaņā Dāvids Krūmiņš paziņoja par šķiršanos no draudzenes Arnitas. Pēc šķiršanās Dāvids apgalvoja, ka attiecībās cietis no vardarbības un manipulācijas, savukārt Arnita uzstāja, ka tieši viņa piedzīvojusi gan fizisku, gan emocionālu vardarbību no Dāvida puses.