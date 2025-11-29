Apkaunojums, ko cenšas noklusēt: raķetes tests Krievijā beidzas ar iespaidīgu neveiksmi
Soctīklos publicēts video par neveiksmīgu raķetes palaišanu netālu no Krievijas bruņoto spēku poligona Orenburgas apgabalā. Tā varētu būt bijusi Krievijas diktatora lepnums un prieks – "Avangard".
Aculiecinieki ir nopludinājuši videoierakstu ar neveiksmīgo raķetes palaišanu Jasnija poligonā netālu no Orenburgas. Analītiķi uzskata, ka eksplodējusī raķete varētu būt bijusi "Avangard".
Videoierakstā redzams, kā raķete paceļas no poligona un dažas sekundes vēlāk nokrīt un eksplodē netālu no palaišanas vietas. Redzams spēcīgs sprādziens, kas norāda, ka tā bija bruņota. Krievijas varas iestādes, Aizsardzības ministrija un valsts mediji pilnībā klusē par notikušo. Vietējie iedzīvotāji netika evakuēti.
Analītiķi, kas pētīja videoierakstu, norādīja, ka tajā notverta UR-100N starpkontinentālā ballistiskā raķete, kas tiek izmantota kā platforma "Avangard" hiperskaņas sistēmai. "Avangard" ir viens no dārgākajiem un noslēpumainākajiem Krievijas stratēģisko ieroču projektiem. Tā ir pilnīga sistēma, kas apvieno starpkontinentālu ballistisko raķešu palaišanas iekārtu ar manevrējošu planēšanas iekārtu.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem tā paātrinās līdz 27 Mahiem jeb aptuveni 32 000 kilometru stundā un var izturēt temperatūru līdz 2000 grādiem pēc Celsija.
Maskava lepojas, ka "Avangard" var iekļūt jebkurā raķešu aizsardzības sistēmā, zigzaga veidā pārvietojoties augstumā no stratosfēras līdz atmosfērai. Sistēma Krievijas bruņotajos spēkos tiek izmantota kopš 2019. gada.
Ierakstā skaidri redzami divi galvenie momenti: raķete paceļas vertikāli, tad sasveras, eksplodē gaisā un pēc tam krīt uz leju. Pēc ietriekšanās zemē atskan vēl spēcīgāks sprādziens, un no zonas paceļas purpursarkani dūmi — raksturīga raķetes degvielas noplūdes pazīme. Pastāv arī citas teorijas. Tā varētu būt bijusi neveiksmīga R-36M2 "Voevoda" raķetes, padomju laika veterāna, kas joprojām dien Krievijas bruņotajos spēkos, palaišana.
Ja tā ir taisnība, purpursarkanie dūmi rada reālus draudus. Analītiķi brīdina, ka šo krāsojumu varētu izraisīt dislāpekļa tetroksīda noplūde, kas ir "Voevoda" degvielā izmantotais oksidētājs. Šī viela, reaģējot ar gaisu, kļūst ārkārtīgi toksiska un bīstama sabiedrībai.