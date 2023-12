Tikai pozitīvi un ar lepnumu! Uzvaras gan sporta laukumā gan ārpus tā, ko piedzīvojām 2023. gadā

Lai kāds uzvarētu, kādam jāzaudē

Latvijas sportā viens no gada centrālajiem notikumiem ierasti gaidāms pavasarī, hokeja čempionāta paskatā. Šoreiz mūsu izlasei arī vēsturiska bronzas medaļa.

Latvijas hokeja izlases līdzjutēji jau gadiem piekopj tradīciju pēc uzvarētām valstsvienības spēlēm doties uz pieveiktās komandas vēstniecību, kur simboliski nolikt ziedu pušķus. Pēdējos gados arī paši vēstnieki nekautrējas pievienoties šai fanu aktivitātei

Pēc Latvijas hokejistu izcīnītās uzvaras papildlaikā pret Šveici un iekļūšanas ceturtdaļfinālā prāvu ziedu pušķi saņēma Šveices vēstniecība un tās vēstnieks Latvijā Martins Mišelē. Divarpus dienas pagājušas, ziedi novītuši un nu viņš tviterī ielicis attēlu, kurā izsola vāzes, kas tikušas iegādāts īpaši Latvijas līdzjutēju sanestajiem ziediem. Vēstnieks pieļauj, ka viņam tik daudz vāžu vairs nebūs nepieciešams.

Pie šī attēla komentāru nākamajā dienā pēc spēles uzrakstījusi Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunde. Viņai noteikti būtu šāda vajadzība pēc jaunām vāzēm, tomēr ar attēlā redzamu apjomu būšot par maz, jo Latvijas hokeja fani vakar bijuši īpaši dāsni.

Laicīgi pie ārsta un lielākā uzvara mūžā

Divkārtējā olimpiskā čempione peldēšanā, 23 gadus vecā austrāliete Ariarne Titmusa uz magnētiskās rezonanses izmeklējumu devās gūžas sāpju dēļ, un, meklējot cēloni, ārsti pēkšņi konstatēja audzēju.

"Man tiešām kaut kas bija gūžā, bet tas bija pilnīgi izskaidrojams. Un tad ārsti pamanīja vēl kaut ko, kas visu pārējo padarīja otršķirīgu. Manā labajā olnīcā tika konstatēts liels audzējs. Visi zina, ka es vairāk par visu vēlos būt māte. Šādās situācijās jūs domājat par sliktāko notikumu attīstības scenāriju. Es baidījos, ka varētu zaudēt olnīcas," "Instagram" rakstīja Titmusa.

Pagājušajā nedēļā austrāliete pārcieta operāciju, pēc kuras dalījās ar faniem priecīgā jaunumā - audzējs tika izņemts.

Pēc panākuma arī kritika ir salda

Latvijas hokeja izlases fantastiskais panākums pasaules čempionātā, izcīnot bronzas medaļas, ir izraisīja dalītas jūtas kaimiņvalstī Krievijā, kas normālos apstākļos būtu bijusi viena no galvenajām pretendentēm uz čempionu titulu un pilnīgi noteikti cerētu uz medaļām. Taču pēc pērnā gada iebrukuma Ukrainā šie sapņi uz nenoteiktu laiku ir izkūpējuši, un atliek vien noskatīties, kā laurus plūc citi, un reakcija ir diametrāli pretēja — no neviltota prieka līdz nicinošai žultij.

Ja neskaita Krievijas amatpersonas, funkcionārus un propagandistus, kuriem darba pienākumi liek ķengāties un augstprātīgi visam uzspļaut, sporta prese ir kopumā labvēlīga.

“Latvija šokēja Ameriku un paņēma PČ bronzu! Bijušais Krievijas izlases treneris pārrakstīja visas valsts vēsturi,” raksta “Sport-Express” ar plašu spēles aprakstu un vārtu guvumu video. “Gaidīt, ka pēc negaidītā zaudējuma pusfinālā vāciešiem ASV izlase spēlē par 3. vietu būs pārāk motivēta, bija pārāk naivi. Taču nenācās šaubīties par Latvijas, kura līdz šim vakaram nekad nebija jutusi bronzas garšu, milzīgo vēlmi. Vēl jo vairāk tādēļ, ka turnīra priekšpēdējā spēlē Somijas pilsētas Tamperes “Nokia Arena” gandrīz pilnībā tika iekrāsota Harija Vītoliņa komandas līdzjutēju karmīnsarkanajā krāsā.”

Pretpoli pievelkas

Latvijas slavenākais sportists 221 centimetru garais Kristaps Porziņģis ir vīrs, ko uz ielas nevar nepamanīt. Arī dažādos sabiedriskos pasākumos slaidais basketbolists regulāri nonāk uzmanības centrā ne tikai savas popularitātes un zvaigznes statusa, bet arī auguma dēļ.

Izņēmums nebija arī Spānijā, kurp Porziņģis bija devies, lai noraudzītos Pirmās formulas (F-1) Spānijas “Grand Prix”. Kā jau pēdējās pāris sezonas ierasts, sacensībās triumfēja “Red Bull” un tās vadošais pilots nīderlandietis Makss Verstapens, tomēr daudziem ne mazāk interesantas lietas notiek arī padokā.

Pēdējo sezonu laikā F-1 sasniegusi nebijušu popularitāti, kam jāpateicas straumēšanas platformā “Netflix” skatāmajam dokumentālajam seriālam “Drive to survive”. Kā arī radikālai mārketinga stratēģijas maiņai – no ekskluzīvā un nevienam nepieejamā ar autosporta noslēpumiem bagātā sporta veida līdz ikviena interesenta iespējām ielūkoties katras komandas padokā (par prāvu naudassummu, protams!)

Ietilpt F-1 bolīdā noteikti nav viegli, tāpēc piloti ierasti ir visai neliela auguma, vidēji ap 175 centimetriem. Šīs sezonas raženākie F-1 braucēji ir 186 centimetrus garais francūzis Estebans Okons (“Alpine”) un filipīniešu izcelsmes brits Alekss Albons (“Williams Racing”). Centimetru īsāks ir brits Džordžs Rasels (“Mercedes”), bet 184 centimetrus garš ir vācietis Niko Hulkenbergs (“Haas”).

Viens no pēdējo sezonu garākajiem NBA basketbolistiem Kristaps Porziņģis sociālajos tīklos ievietoja bildi, kurā redzams ar īsāko F-1 pilotu blakus. Visai komisks skats, kad 221 centimetru garais Porziņģis stāv blakus 159 centimetrus garajam “Alpha Tauri” japāņu pilotam Juki Cunodam.

Jauna loma un jaunas iespējas

Kādreizējā Latvijas svarcēlāja Rebeka Salsabila Ibrahima (savulaik - Koha), pārstāvot Kataru, pēc gandrīz trīs gadus ilga pārtraukuma atgriezās sacensību apritē ar uzvaru Kataras kausā jeb Rietumāzijas čempionātā.

brahima, sacenšoties svara kategorijā līdz 59 kilogramiem, raušanā pacēla 80 kilogramus, bet grūšanā viņa tika galā ar 95 kilogramiem.

Summā sportiste pacēla 175 kilogramus. Tas bija par 44 kilogramiem vieglāks rezultāts nekā viņas pēdējās sacensībās 2019. gadā, arī startējot Kataras kausā.

Kaut uz brīdi

Pa pusei nopietni, pa pusei pa jokam, bet Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) regulāri veido savu valstsvienību spēka rangu. Pirms ceturtdaļfināla Latvija bija novērtēta kā trešā spēcīgākā izlase pasaules čempionātā, bet pēc uzvaras tajā pat spēcīgākā.

Šis tops diez vai sakrīt ar bukmeikeru un hokeja speciālistu viedokli par gaidāmo sacensību turpinājumu, tomēr tajā ir novērojamas dažādas likumsakarības, kas ņemtas vērā, analizējot komandu sniegumu pēdējos mačos. Latvijas izlase pirmo reizi vēsturē Elites divīzijā ir izcīnījusi sešas uzvaras pēc kārtas, turklāt pieveiktas arī divas no tradicionālajām hokeja lielvalstīm – Čehija un Zviedrija -, kā arī pēdējos gados galveno favorītu pulkam pieskaitītā Šveice, kura nekautrējās pretendēt uz zelta medaļām šogad. Uzvaras pār Kazahstānu, Norvēģiju un Slovēniju diez vai pamudinātu IIHF tik augstu novērtē Latviju. Panākumu sērija pirms došanās uz Tamperi ir pamudinājusi IIHF iecelt tieši Latvijas valstsvienību spēka ranga pirmajā pozīcijā.

Cerams, citos čempionātos šī vieta kļūs arvien ierastāka.

Saldais triumfa mirklis

Internetā publicēts video, kurā redzams kā Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis un citi izlases spēlētāji saspringti vēro Latvijas-Francijas spēles galotni. Kamēr laukumā esošie basketbolisti darīja visu, lai gūtu vēsturisko panākumu, uz rezervistu soliņa koncentrēšanās bija sasniegusi maksimumu.

Video redzams, cik saspringti uz spēles galotni reaģē Kristaps Porziņģis, taču uzreiz pēc fināla svilpes uz rezervistu soliņa sākās emociju izvirdums un līksmība. Spēles uzvarētāju noteica tikai divi punkti un pašās spēles beigās Francijai vēl bija iespēja vismaz izlīdzināt rezultātu vai pat izcīnīt uzvaru.

Ar uzvaru pār Franciju Latvija iekļuva starp labākajām 16 komandām pasaulē. Tāpat Latvija nodrošināja dalību 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā, kas notikus pie mums Rīgā.

Tūkstošu līksmībai

Latvijas hokeja izlases spēli pret Šveici skatīties pulcējušies tūkstošiem fanu ne tikai “Arēnā Rīga”, bet arī blakus tai. Brīdī, kad Rūdolfs Balcers papildlaikā Šveices vārtos iemeta uzvaras vārtus, fanu pūlis burtiski “eksplodēja” aiz sajūsmas.

Šī spēle, kā zināms, Latvijas hokeja izlases bija “būt vai nebūt” – ja tā tiktu zaudēta, tad jau 22. maija vakarā Latvijas hokejistiem un faniem šis čempionāts beigtos. Tāpēc pēc turnīra spēļu tabulas Latvijas valstsvienībai bija nepieciešams vismaz neizšķirts pamatlaikā.

Skaidrs, ka to apzinājās fanu pūļi, taču spēle izvērtās vēl dramatiskāka nekā kāds to varēja paredzēt. No sākuma Latvija nonāca vadībā, tad Šveices hokejisti izlīdzināja rezultātu, taču Rodrigo Ābolam pavisam ātri izdevās gūt otros vārtus.

Tomēr Šveices hokejisti nebija gatavi padoties un izlīdzināja rezultātu un trešā perioda otrajā pusē pat nonāca vadībā. Tad, Kaspars Daugaviņš izdarīja to, kas kapteinim bija jāizdara – izlīdzināja rezultātu, kāds tas bija līdz spēles beigām. Latvijai jau liela uzvara – iekļūšana ceturtdaļfinālā un gods būt pirmajai komandai, kas šajā čempionātā pamatlaikā nospēlējusi neizšķirti ar Šveici.

Taču, šķiet, Latvijas hokejisti bija sajutuši spēles garšu un papildlaikā izdarīja to, ko visi no viņiem gaidīja – Rūdolfs Balcers guva šajā čempionātā pirmos un uzvaru nesošos vārtus.

Saldās atrunas

Zviedrijas hokeja izlase uz Rīgu bija devusies pēc uzvaras, pēc izstāšanās no turnīra teica valstsvienības galvenais treneris Sams Hallams.

Zviedrijas hokejisti ceturtdien Rīgā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1:3 zaudēja mājiniecei Latvijai, kas pirmo reizi vēsturē iekļuva pusfinālā.