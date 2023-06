Komiska bilde ar Kristapu Porziņģi izpelnās mediju uzmanību visā pasaulē

Izņēmums nebija arī aizvadītā nedēļas nogale Spānijā, kurp Porziņģis bija devies, lai noraudzītos Pirmās formulas (F-1) Spānijas “Grand Prix”. Kā jau pēdējās pāris sezonas ierasts, sacensībās triumfēja “Red Bull” un tās vadošais pilots nīderlandietis Makss Verstapens, tomēr daudziem ne mazāk interesantas lietas notiek arī padokā.

Pēdējo sezonu laikā F-1 sasniegusi nebijušu popularitāti, kam jāpateicas straumēšanas platformā “Netflix” skatāmajam dokumentālajam seriālam “Drive to survive”. Kā arī radikālai mārketinga stratēģijas maiņai – no ekskluzīvā un nevienam nepieejamā ar autosporta noslēpumiem bagātā sporta veida līdz ikviena interesenta iespējām ielūkoties katras komandas padokā (par prāvu naudassummu, protams!)

Ietilpt F-1 bolīdā noteikti nav viegli, tāpēc piloti ierasti ir visai neliela auguma, vidēji ap 175 centimetriem. Šīs sezonas raženākie F-1 braucēji ir 186 centimetrus garais francūzis Estebans Okons (“Alpine”) un filipīniešu izcelsmes brits Alekss Albons (“Williams Racing”). Centimetru īsāks ir brits Džordžs Rasels (“Mercedes”), bet 184 centimetrus garš ir vācietis Niko Hulkenbergs (“Haas”).

Viens no pēdējo sezonu garākajiem NBA basketbolistiem Kristaps Porziņģis sociālajos tīklos ievietoja bildi, kurā redzams ar īsāko F-1 pilotu blakus. Visai komisks skats, kad 221 centimetru garais Porziņģis stāv blakus 159 centimetrus garajam “Alpha Tauri” japāņu pilotam Juki Cunodam.

Kristaps Porziņģis un Juki Cunoda. (Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com)

Šo bildi savos sociālo tīklu kontos pārpublicēji neskaitāmi no pasaules vadošajiem sporta medijiem, izceļot 62 centimetru starpību augumā.

Vēlāk Kristaps paguva nobildēties arī ar saviem parametriem atbilstošāku partneri – vienu no visu laiku izcilākajiem spāņu basketbolistiem, 216 centimetrus garo Pau Gasolu.

Kristaps Porziņģis ar Spānijas basketbola leģendu Pau Gasolu. (Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com)

Interesanti, ka pagājušajā nedēļas nogalē Barselonā uz F-1 sacensībām bija ieradies arī otrs mūsu NBA basketbolists Dāvis Bertāns, kurš kopā ar bijušo valstsvienības spēlētāju, tagad nesen trenera karjeru uzsākušo Kasparu Vecvagaru arī izbaudīja viesošanos pie “Alpha Tauri” komandas un nofotografējās arī ar Cunodu un otru īsāko šīs sezonas F-1 pilotu 168 centimetrus garo nīderlandieti Nīku Devrīsu.

Kaspars Vecvagars un Dāvis Bertāns kopā ar "Alpha Tauri" pilotiem. (Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com)

Tāpat Bertāns un Vecvagars paguva nobildēties arī ar kolorīto “Haas” komandas vadītājus Gunteru Štaineru.

Latvijas basketbolisti nofotografējās arī ar vienu no kolorītākajiem F-1 personāžiem Gunteru Štaineru. (Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com)

Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis aizvadījis individuāli spožu sezonu ASV galvaspilsētas klubā Vašingtonas “Wizards” un viņa sniegumu ir pamanījuši arī cilvēki apkārt, par ko liecina pieaugošā uzmanība no apkārtējiem.

Raženo Kristapa augumu nav grūti pamanīt un, ieraugot viņu Latvijā uz ielas, cilvēki steidz fotografēties ar slaveno sportistu. Zvaigznes statuss Porziņģim ir arī ASV, tomēr iepriekš viņš dzeltenās preses aprindās un paparaci redzeslokā bija nonācis saistībā ar izdarībām, pārstāvot Ņujorkas “Knicks” – tam skaidrojums varētu būt meklējams arī faktā, ka Ņujorkas kluba īpašnieks ir mediju magnāts Džeimss Dolans. Tiesa, arī Kristaps pats sociālajos tīklos bija ļoti aktīvs, kas nereti radīja ne pārāk glaimojošu publicitāti.

Dalasā pavadītais laiks bija krietni mierīgāks, tālāks no izklaides mediju uzmanības, tomēr spožais sniegums basketbola laukumā un NBA zvaigznes statuss šogad atkal licis paparaci lūkoties objektīvā, meklējot jaunus kadrus ar Latvijas slavenāko sportistu.

Kristaps kopā ar viņa mīļoto sievieti Lauru Vizlu šopavasar manīti Vašingtonā, dodoties pastaigā ar abu mīluli korgiju šķirnes suņuku. Tāpat Kristaps piefiksēts NBA Visu Zvaigžņu spēles brīvdienu laikā atpūšamies Maiami pludmalē, bet pēdējie kadri tepat no Kauņas, kur Porziņģis kopā ar savu draugu, padomnieku un treneri Žani Peineru apmeklēja ULEB Eirolīgas finālčetrinieka sacensības.

Porziņģis šajā sezonā laukumā devās 65 spēlēs, kurās vidēji 33 minūtēs guva 23,2 punktus, izcīnīja 8,4 atlēkušās bumbas, atdeva 2,7 rezultatīvas piespēles, bloķēja 1,5 metienus un pārtvēra 0,9 bumbas. Latvietis šosezon no spēles realizēja 49,8% metienu, kas bija 42. labākais rādītājs līgā, bet tālmetienus meta ar 38,5% precizitāti. Viņš sasniedza karjeras labākos rādītājus gūtajos punktos, pārtvertajās bumbās un metienu precizitātē. Tomēr tas nepalīdzēja komandai iekļūt izslēgšanas spēlēs.

Porziņģis NBA debitēja 2015. gadā Ņujorkas “Knicks” rindās ar ļoti dalītām jūtām. Daudzi līdzjutēji bija sašutuši, ka slavenais klubs NBA draftā ar augsto ceturto numuru izvēlējies “nevienam nezināmu basketbolistu” (vaina gan laikam pašos fanos, ka neseko sporta veida aktualitātēm otrpus Atlantijas okeānam, tikmēr citi gaidīja zilus brīnumus no 221 centimetru garā latvieša. Kristaps visai ātri iekaroja komandas līdzjutēju simpātijas un kļuva par vienu no ņujorkiešu vadošajiem vīriem laukumā. Kristapa progress varbūt nebija tik straujš, kā daži bija sacerējušies, turklāt 2018. gada februārī tika gūts viens no smagākajiem savainojumiem profesionālajā sportā – ceļgala krustenisko saišu plīsums, kāpēc Kristaps laukumā nedevās teju pusotru sezonu.

Mazinoties ticībai par Kristapa spējam atgriezties laukumā tik augstā līmenī kā bijis (kur nu vēl sasniegt krietni augstākas virsotnes karjerā) latvietis tika aizmainīts uz Dalasas “Mavericks” pie citas eiropiešu superzvaigznes slovēņa Lukas Dončiča. Atšķirībā no Ņujorkas. Porziņģim uzreiz bija skaidri un gaiši noteikta otrās vijoles loma, kas brīžiem spoži arī tika veikta, tomēr stabilitātes un savstarpējas ķīmijas abu basketbolistu vidū jūtami trūka. Porziņģa loma Dalasas komandā pakāpeniski saruka, un latvietis jau bija kļuvis par “perimetra izstiepēju” (spēlētājs ar labu tālmetienu, kurš atbrīvo soda laukumu no pretinieku aizsargiem, kas nevar droši palīdzēt pārējiem komandas biedriem). Tad nu 2022. februāri tika pieņemts lēmums par vēl vienu Kristapa aizmainīšanu, šoreiz uz Vašingtonas “Wizards” (interesanti, ka darījumā tika iesaistīts arī otrs mūsu NBA spēlētājs Dāvis Bertāns).

Tieši Vašingtonas rindās Kristaps demonstrē savu līdz šim stabilāko un pārliecinošāko sniegumu NBA karjerā. Porziņģis kļuvis krietni efektīvāks uzbrukumā un labi attīstījis arī prasmes padarīt labākus sev apkārt esošos spēlētājus. Aizvadītajā sezonā “Wizards” bija izteikts līderu trio: Porziņģis, Kails Kuzma un Bredlijs Bīls. Tiesa, savainojumu dēļ viņi visi kopā nenospēlēja pat pusi sezonas. Šeit arī primāri būtu izskaidrojama neiekļūšana izslēgšanas spēlēs. Vašingtonas klubs ir iecerējis turpināt sadarbību ar visiem trim un nākamsezon noteikti tēmēs uz vietu izslēgšanas spēlēs. Ja tas neizdosies, tad noteikti būs gaidāmas pārmaiņas Vašingtonā, kas varētu skārt ikvienu no līderu trio.

Sagaidāms, ka šajā vasarā Porziņģis pagarinās līgumu ar "Wizards" uz četrām nākamajām sezonām. Šajā laikā latvietis varētu tikt pie aptuveni 180 miljoniem ASV dolāru (nepilni 168 miljoni eiro). Savā NBA karjerā Porziņģis jau nopelnījis vairāk nekā 140 miljonus ASV dolāru. Tāpat viņam noslēgti vairāki reklāmas līgumi – ienesīgākais no tiem ar “Adidas”, kas ik gadu ienes 2-3 miljonus dolāru. Tāpat basketbolists sācis naudu investēt gan nekustamajos īpašumos, gan uzņēmumos Latvijā un ārpus tās robežām.