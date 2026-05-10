Kādā vecumā cilvēki jūtas laimīgāki: negaidīts skaidrojums
Jauns pētījums parādījis, ka laimes un veselības virsotne tiek sasniegta aptuveni 47 gadu vecumā. Zinātnieki noskaidrojuši, ka tieši šajā vecumā cilvēki visbiežāk jūtas pārliecināti, mierīgi un apmierināti ar dzīvi.
Saskaņā ar aptaujas datiem, kas tika veikta starp 2000 Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem, tieši pēc 40 gadiem daudzi sāk just, ka viņu dzīve kļūst labāka gan fiziski, gan emocionāli. Gandrīz puse respondentu atzina, ka ar vecumu viņi labāk izprot savu ķermeni un pievērš lielāku uzmanību veselībai. Par to ziņo "Daily Mail".
Apzinātība, nevis dzīšanās pēc ārējā izskata
Eksperti norāda, ka svarīgu lomu spēlē prioritāšu maiņa. Cilvēki arvien mazāk koncentrējas uz ārējo izskatu un arvien vairāk pievērš uzmanību savam iekšējam stāvoklim.
Pēc klīniskās izglītības speciālistes Mirandas Paskučī vārdiem, ar vecumu nāk izpratne, ka veselība ir ne tikai ārējais izskats, bet arī kopējais pašsajūta, enerģijas līmenis un organisma darbība kopumā.
Daudzi aptaujas dalībnieki atzina, ka sākuši biežāk izvēlēties veselīgāku pārtiku, retāk lietot alkoholu un mazāk laika pavadīt trokšņainās ballītēs. Vairāk nekā ceturtā daļa paziņoja, ka ievērojami samazinājuši šādu dzīvesveidu salīdzinājumā ar 20–30 gadiem.
Mazāk spiediena
Viena no svarīgākajām izmaiņām bija atkarības samazināšanās no apkārtējo viedokļa. Aptuveni 35% respondentu atzīmēja, ka pēc 40 gadiem viņiem kļuvis daudz mazāk svarīgi iepatikties citiem.
Cilvēki sāk veidot personīgās robežas, veltīt vairāk laika sev un savai labklājībai. Daudzi arī saista dzīves kvalitātes uzlabošanos ar ģimeni. Viņi uzskata, ka bērni un mazbērni piešķir dzīvei nozīmi un dinamiku.
Izdevums atzīmē, ka sociālajos tīklos lietotāji arvien biežāk sāk dalīties ar to, ka tieši pēc 40 gadiem viņi sajutu patiesu pārliecību un iekšējo brīvību.
Interesanti, ka skatījums uz novecošanu arī mainās. Saskaņā ar atsevišķu aptauju, cilvēki arvien biežāk uzskata, ka "vecums" sākas tikai pēc 69 gadiem.
Iepriekšējie pētījumi norādīja uz agrāku robežu (ap 62 gadiem), tomēr mūsdienu dati liecina, ka attieksme pret vecumu pakāpeniski mainās.
Pētījuma autori uzsver, ka, neskatoties uz to, par veselību ir svarīgi rūpēties pēc iespējas agrāk, nevis atlikt to uz vēlāku laiku.
Sociālie tīkli
Lielākās daļas viedokli atbalstījusi populārā "TikTok" lietotāja @tammy.stylist: "40 gados ir ļoti grūti. Visi to uzskata par kaut ko briesmīgu, bet man šķiet, ka mani 40 gadi bija daudz labāki nekā 30. Es zinu, kas es esmu. Man ir skaidras robežas. Esmu atbrīvojusies no visiem šiem sliktajiem cilvēkiem."