Aktiera Gata Malika sieva Santa: "Dzīvesbiedrs ir mans bruņinieks!"
Šopavasar uz režisores Alises Zariņas jaunās filmas "Nospiedumi" pirmizrādi Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks bija ieradies ar dzīvesbiedri, Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieci Santu Margeviču, kas pēc tās noskatīšanās neslēpa sajūsmu gan par filmas sižeta līnijām, gan dzīvesbiedra aktierspēli: "Ziniet, reālajā dzīvē Gatis noteikti ir mans bruņinieks, kaut bez baltā zirga, tomēr 100 % bruņinieks."
Gatis Maliks šajā pirmizrādē beidzot saņēma savu "Lielā Kristapa" balvu kā gada labākais otrā plāna lomas atveidotājs. To viņam pasniedza režisore Alise Zariņa. Uz apbalvošanas ceremoniju klātienē Maliks nevarēja ierasties, jo 1. marta vakarā Liepājas teātrī norisinājās muzikālā izrāde "Freimanis".
“Sēdēju teātrī pēc izrādes uz kāpnītēm, jo uz Rīgu jau vairs nevarēju pagūt atbraukt, un telefonā skatījos, kā "Lielajā Kristapā" tika paziņotas balvas. Man nebija lielu cerību, ka dabūšu šo balvu, jo pats arī vēl nebiju redzējis šo filmu. Filmēšanas process bija tik sen, ka jau biju ļoti distancējies no tā, bet ļoti patīkami, man bija liels prieks, ka tiku pie balvas,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teicis aktieris.
Aktieris Gatis Maliks ar ģimeni – dzīvesbiedri Santu un abu kopīgo dēlu Paulu (5) – dzīvo Liepājā. Abu attiecības sākušās pirms desmit gadiem, savukārt Santa no Rīgas pie Gata uz Liepāju pārcēlās pirms septiņiem gadiem.
Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 05.03.2026.
Filma "Nospiedumi", kas bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās, Latvijas kinoteātros skatāma no 6. marta.