Te jāap­vai­cā­jas par ga­riem, ku­ri pār­tiek no mū­su at­ka­rī­bām. Vai tie­šām kāds ­sēž uz ple­ca un ba­ro­jas no mū­su ne­ti­ku­miem? “Jā,” apstiprina Vik­tors. “Vis­bīs­ta­mā­kie ir priekš­lai­kus no dzī­ves aiz­gā­ju­šu al­ko­ho­li­ķu ga­ri. Al­ko­ho­li­ķis, at­raz­da­mies dzē­ru­mā, iz­da­la ener­ģi­ju, no ku­ras šā­di ga­ri ba­ro­jas. Ik­viens al­ko­ho­li­ķis, ar ku­ru es­mu ru­nā­jis, at­zi­nis, ka vi­ņā mā­jo di­vi spē­ki. ­La­bais sa­ka: “Jāni, pie­tiek!” Bet ot­rā au­sī: “Ej nu, ve­cais, beidz, biš­ķi jau vēl var!”