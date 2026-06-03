Lācis Valmieras pusē iznīcinājis bišu stropu
Elīna publiskojusi neapskaužamus kadrus no saimniecības Valmieras novada Skaņkalnes pagastā, kur otrdien paviesojies lācis.
Valmieras novadā paviesojies lācis, iznīcinot kādas saimniecības bišu stropu. FOTO
Elīna publiskojusi neapskaužamus kadrus no saimniecības Valmieras novada Skaņkalnes pagastā, kur otrdien, 2. jūnijā, paviesojās lācis.
Uzņemtajos foto redzams, ka lācis mēģinājis tikt pie medus, pamatīgi izdemolējis bišu stropu. Notikušais satraucis vairākus iedzīvotājus. "Žēl "Lazdiņu " saimnieka, tā ir nereāla skāde,tur ir liels darbs ieguldīts. Labi būs, ja bites vispār būs izdzīvojušas. Par medus ražu šogad, visticamāk, varēs aizmirst – būs labi, ja bites pašas spēs savākt pietiekami daudz barības, lai pārziemotu," norāda Gatis.
"Ļoti žēl - tāda postaža! Cilvēks tik daudz darba ielicis un viss salauzts. Tagad lācis zina kur medus un nāks vēl!" norāda Zenta. "Rīdzinieki jau rakstīs, ka nekas traks. Drīz būs jāsāk no metāla metināt stropus," secina Jānis. Bet Aira pauž, ka "ja nebūtu tādos kvantumos izcirsti meži tad lāči ,lapsas ,vilki un arī lūši neieklīstu viņiem neparedzētās teritorijās".
Jauns.lv atgādina, ka par katru lāča postījumu nekavējoties jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei. Šajos gadījumos, ja saimniecībā ir ieviests vismaz viens aizsardzības pasākums, zemes īpašniekiem ir iespēja saņemt kompensācijas par nodarītajiem zaudējumiem. 2022. gadā kompensācijās izmaksāti vairāk nekā 13 000 eiro, bet 2024. gadā teju 8 000 eiro.