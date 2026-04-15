Ko sievietes izvēlas šodien un kāpēc dabiskums ir kļuvis par galveno trendu?
Intervija ar Dr. Federa Centra dermatoloģi, veneroloģi, ārsti-rezidenti specialitātē Dr. Elīnu Šutu.
Mūsdienu estētiskā dermatoloģija piedzīvo strauju attīstību - pacientu vēlmes kļūst izsmalcinātākas, bet pieejamās tehnoloģijas arvien precīzākas un saudzīgākas. Par aktuālajām tendencēm, populārākajām procedūrām un drošas pieejas nozīmi stāsta Dr. Federa Centra dermatoloģe, veneroloģe, ārste-rezidente specialitātē Dr. Elīna Šuta.
Kā Jūs raksturotu šī brīža galvenās tendences estētiskajā dermatoloģijā?
Šobrīd dominē dabiskuma koncepts. Pacienti vairs nevēlas redzami “uzlabotu” izskatu - prioritāte ir veselīga, svaiga āda un harmoniski sejas vaibsti. Tas nozīmē, ka arī procedūru izvēle un apjoms kļūst pārdomātāks. Mēs virzāmies uz ilgtermiņa ādas kvalitātes uzlabošanu, nevis ātriem, bet īslaicīgiem rezultātiem.
Kāda ir injekciju loma šajā pieejā?
Injekcijas joprojām ir ļoti nozīmīga estētiskās dermatoloģijas daļa, taču būtiski mainās to pielietojums un mērķis. Mūsdienās tās vairs nav tikai par redzamu apjoma palielināšanu – uzsvars ir uz ādas kvalitāti, profilaksi un ilgtermiņa rezultātu. Piemēram, botulīna toksīna jeb botox injekcijas tiek izmantotas ne tikai mīmikas grumbu mazināšanai, bet arī profilaktiski, lai samazinātu muskuļu aktivitāti un novērstu dziļāku grumbu veidošanos nākotnē.
Savukārt hialuronskābes injekcijas mūsdienās netiek izmantotas tikai apjoma palielināšanai - tās nodrošina mērķētu atbalstu sejas struktūrām, kas novecošanās procesā maina savu lokalizāciju, saglabājot dabiskas proporcijas, nevis mainot sejas formu..
Ļoti būtiska loma šobrīd ir arī kolagēnu stimulējošiem preparātiem, piemēram, Radiesse un HarmonyCa. Atšķirībā no klasiskajiem filleriem, kas galvenokārt dod tūlītēju efektu, šie preparāti aktivizē organisma dabisko kolagēna veidošanos. Zināms, ka kolagēna daudzums organismā samazinās jau no aptuveni 25 gadu vecuma, un tas tieši ietekmē ādas elastību un tvirtumu. Piemēram, Radiesse satur kalcija hidroksiapatīta mikrosfēras, kas ne tikai sniedz tūlītēju apjoma efektu, bet arī darbojas kā “struktūras karkass”, stimulējot fibroblastus ražot jaunu kolagēnu. Savukārt HarmonyCa apvieno hialuronskābi ar kolagēna stimulāciju vienā preparātā, nodrošinot gan tūlītēju efektu, gan pakāpenisku ādas kvalitātes uzlabošanos.
Šī pieeja pilnībā maina estētiskās dermatoloģijas filozofiju - no “aizpildīt” uz “atjaunot”. Rezultāti veidojas pakāpeniski, bieži vien vairāku mēnešu laikā, taču tie ir ilgnoturīgāki un dabiskāki.
Vienlaikus jāuzsver, ka dažādiem preparātiem ir atšķirīgi darbības mehānismi, ilgums un drošības profili. Tieši tāpēc mūsdienās galvenais uzsvars vairs nav uz konkrētu preparātu, bet uz stratēģisku, individuāli pielāgotu pieeju katram pacientam.
Kāda loma ir polinukleotīdu terapijai?
Polinukleotīdu terapija (bieži dēvēta arī par “laša spermas” terapiju) ir mūsdienīga un šobrīd ļoti aktuāla metode ādas kvalitātes uzlabošanai estētiskajā dermatoloģijā. Procedūras laikā ādā tiek ievadīti biotehnoloģiski attīrīti DNS fragmenti - polinukleotīdi, kas stimulē fibroblastu aktivitāti, veicina audu reģenerāciju un uzlabo ādas dabisko mitrināšanās spēju.
Rezultātā āda kļūst dziļāk mitrināta, elastīgāka un vizuāli “svaigāka”. Terapija palīdz mazināt pirmās novecošanās pazīmes, uzlabot ādas tekstūru un atjaunot tās veselīgu, vienmērīgu izskatu.
Tā ir īpaši piemērota dehidrētai, nogurušai vai elastību zaudējušai ādai, kā arī kā uzturoša terapija kompleksā pretnovecošanās aprūpē, un šobrīd tiek uzskatīta par vienu no pieprasītākajām metodēm estētiskajā medicīnā.
Kā ar aparatprocedūrām? Vai tās joprojām ir aktuālas?
Noteikti. Viena no pieprasītākajām un tehnoloģiski attīstītākajām metodēm šobrīd ir BBL HEROic fototerapija. Tā ir mūsdienīga, zinātniski pamatota pieeja ādas kvalitātes uzlabošanai, kas ļauj strādāt ar vairākiem estētiskiem aspektiem vienlaikus, iedarbojoties uz pigmentāciju, saules radītiem ādas bojājumiem, apsārtumu, paplašinātiem asinsvadiem, kā arī uzlabo kopējo ādas toni un tekstūru. Papildus tam tiek stimulēti ādas dabiskie atjaunošanās procesi, kas ilgtermiņā uzlabo tās kvalitāti.
Viena no būtiskākajām priekšrocībām ir tā, ka procedūra ir saudzīga un neprasa ilgstošu atveseļošanās periodu. Pacienti var atgriezties ikdienas gaitās uzreiz pēc tās veikšanas, kas ir īpaši svarīgi dinamiskā dzīves ritmā.
Svarīgi uzsvērt, ka BBL procedūras, atšķirībā no agresīvākām metodēm, piemēram, CO₂ lāzera, var veikt arī vasaras periodā, ja tiek apzinīgi lietots SPF aizsargkrēms. Tas padara šo tehnoloģiju par elastīgu risinājumu visa gada garumā.
Procedūra nav paredzēta tikai sejai, to iespējams efektīvi pielietot arī dekoltē zonai, rokām, mugurai un citām ķermeņa zonām, kur novērojama pigmentācija, apsārtums vai fotonovecošanās pazīmes.
Rezultātā āda kļūst vizuāli vienmērīgāka un starojošāka, bieži vien jau pēc pirmās procedūras, savukārt kurss nodrošina izteikti noturīgu efektu.
Kāds būtu Jūsu galvenais ieteikums pacientiem, kas apsver estētiskās procedūras?
Svarīgākais ir izvēlēties kvalificētu speciālistu un uzticēties profesionālai konsultācijai. Katra pacienta āda un vajadzības ir atšķirīgas, tāpēc universālu risinājumu nav. Es vienmēr iesaku skatīties uz estētisko dermatoloģiju kā uz procesu, nevis vienreizēju procedūru. Regulāra, pārdomāta pieeja sniedz vislabākos un noturīgākos rezultātus.
Kā Jūs definētu skaistumu šodien?
Manuprāt, skaistums ir veselīga, kopta āda un pašpārliecinātība. Estētiskā dermatoloģija nav par ideālu standartu sasniegšanu, bet par to, lai cilvēks justos labi savā ādā.
Mūsdienās arvien vairāk runājam par harmoniju, nevis perfekciju. Par to, lai seja saglabā savu individualitāti, emocijas un dabiskumu, vienlaikus izskatoties atpūtusies un kopta. Skaistums vairs netiek mērīts pēc vienādiem standartiem, tas kļūst personalizētāks. Tieši tāpēc estētiskā dermatoloģija šobrīd virzās uz smalkiem, pārdomātiem risinājumiem, kas nevis maina cilvēku, bet izceļ viņa dabiskās iezīmes. Labs rezultāts ir tāds, kuru citi pamana kā “Tu izskaties labāk”, bet viņi nevar pateikt, kāda procedūra ir veikta vai, kas tieši ir mainījies.
Un, manuprāt, pats svarīgākais - estētiskajām procedūrām jāstiprina cilvēka pašsajūta, nevis jāradina pie nepārtrauktas sevis kritizēšanas. Skaistums sākas brīdī, kad cilvēks jūtas pārliecināts un komfortabli savā ādā un tieši tur estētiskā dermatoloģija var sniegt vislielāko pievienoto vērtību.