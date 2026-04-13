Pavasaris - ādas atjaunošanās laiks
Pēc ziemas āda bieži izskatās nogurusi - samazinās tās tonuss, parādās blāvums, kļūst pamanāmākas sīkās grumbiņas. Pavasaris ir ideāls periods saudzīgai, bet efektīvai ādas atjaunošanai un sagatavošanai vasarai.
Dr. Valeines klīnikā āda tiek skatīta kā veselības un labsajūtas spogulis. Klīnikas speciālisti palīdz ne tikai uzlabot ādas izskatu, bet arī rūpēties par tās veselību ilgtermiņā. Dermatologi konsultē par ikdienas ādas kopšanu, ārstē dažādas dermatoloģiskas saslimšanas, veic ādas veidojumu diagnostiku un noņemšanu, kā arī palīdz izvēlēties individuāli piemērotu ādas kopšanas stratēģiju. Klīnikā konsultējam un ārstējam pacientus bez vecuma ierobežojuma – no dzimšanas brīža.
Klīnikā īpaša nozīme tiek pievērsta dermatologa un kosmētiķa ciešai sadarbībai, kas mūsdienās tiek uzskatīta par zelta standartu ādas kopšanā. Pareiza ādas sagatavošana pirms estētiskām procedūrām būtiski ietekmē rezultātu – tā ļauj sasniegt izteiktāku efektu un nodrošina ādas efektīvu atjaunošanos. Dr.Valeines klīnikā piedāvājam ādas sagatavošanu pirms estētiskām operācijām, kā arī rehabilitācijas procesu pēc estētiskām ķirurģijas operācijām un manipulācijām.
Pavasara atjaunošanās – arī no iekšpuses
Lai āda izskatītos veselīga un starojoša, svarīga ir arī organisma kopējā labsajūta. Tāpēc klīnikā pieejamas organismu atjaunojošas intravenozās infūzijas ar glutationu un NAD+, kas palīdz mazināt oksidatīvo stresu, uzlabo enerģijas līmeni un veicina ādas kvalitāti.
Klīnikā pieejams arī rūpīgi izvēlēts augstvērtīgu uztura bagātinātāju klāsts, kas palīdz uzlabot ādas un organisma veselību. Starp tiem ir Preimmu prebiotikas, astaksantīns, Col du Marine kolagēns, kā arī citi zinātniski pamatoti preparāti.
Ikdienas ādas kopšanā klīnikā tiek izmantota pasaules līmeņa profesionālā kosmētika – Biologique Recherche, Dermaceutic un Institut Esthederm, kas ir pazīstami ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju un klīniski pierādītu efektivitāti.
Procedūras, kuras iesakam veikt pavasarī:
Morpheus8 – dziļa ādas remodelācija
Morpheus8 ir mikroadatu radiofrekvences tehnoloģija, kas apvieno kontrolētu mikropārduršanu ar audu uzsildīšanu noteiktā dziļumā. Smalkās mikroadatas veido mikrokanaļus ādā, savukārt radiofrekvences enerģija stimulē dermu un zemādas audus, aktivizējot kolagēna un elastīna sintēzi.
Procedūras rezultātā āda kļūst blīvāka un nostiprinātāka, uzlabojas tās tekstūra, samazinās grumbu izteiktība, kļūst izteiktāks sejas ovāls, mazinās postaknes un rētu redzamība. Morpheus8 īpaši efektīvi palīdz arī striju un pēciekaisuma izmaiņu mazināšanā.
Pavasaris ir optimālais laiks šādām procedūrām, jo āda paspēj pilnvērtīgi atjaunoties līdz vasaras sezonai.
Juvéderm SkinVive – inteliģenta ādas mitrināšana
Juvéderm SkinVive ir mūsdienīga injekciju procedūra uz hialuronskābes bāzes, kas apvieno stabilizētu un nestabilizētu hialuronskābi. Stabilizētā forma nodrošina ilgstošu efektu, savukārt nestabilizētā aktīvi piesaista ūdeni audos un uzlabo ādas hidratāciju.
Procedūra dziļi mitrina ādu, izlīdzina sīkās grumbiņas, uzlabo elastību un piešķir ādai dabisku mirdzumu. Tā darbojas tieši ar ādas kvalitāti – nemaina sejas vaibstus un nepiešķir apjomu, bet padara ādu gludāku un svaigāku.
Efekts saglabājas vidēji 6–9 mēnešus.
“Glazūras ādas efekts” – veselīgs mirdzums
“Glazed skin” jeb glazūras ādas efekts raksturo vienmērīgu, mitrinātu un veselīgi mirdzošu ādu. Šī skaistuma tendence kļuva populāra pēc modeles Hailey Bieber parādīšanās ar perfekti starojošu ādu.
Dr. Valeines klīnikā izstrādāts procedūru komplekss, kas ietver trīs secīgus posmus:
1. Karbona pilings – poru attīrīšana un ādas tekstūras izlīdzināšana.
2. Lumecca IPL - ādas toņa izlīdzināšana un kolagēna sintēzes stimulēšana.
3. BLU KLASS biorevitalizanta aplikācija ar LED gaismu- dziļa mitrināšana un ādas struktūras uzlabošana.
Rezultāts – atsvaidzināta, vienmērīga un ilgnoturīgi mirdzoša āda.
M-pen biostimulācijas procedūra
Mūsdienu estētiskajā kosmetoloģijā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta procedūrām, kas ne tikai uzlabo ādas izskatu, bet arī aktivizē tās dabiskos atjaunošanās mehānismus.
M-pen ir augstas precizitātes biostimulācijas procedūra, kas mērķtiecīgi iedarbojas uz ādas kvalitāti. Tajā apvienotas reģeneratīvās medicīnas novitātes un modernākās aktīvās sastāvdaļas, lai preventīvi mazinātu ādas novecošanās pazīmes.
Jaunākie sasniegumi epiģenētikā ļauj izmantot eksosomas kopā ar retinolu un tā atvasinājumiem, kas sniedz redzamus un noturīgus rezultātus jau pēc pirmās procedūras.
M-pen jeb derma pen ir frakcionēta mikroadatu tehnoloģija, ar kuru ādā tiek radīti kontrolēti mikrokanāliņi. Tas aktivizē fibroblastus un stimulē kolagēna un elastīna sintēzi, vienlaikus būtiski uzlabojot aktīvo vielu penetrāciju dziļāk ādā.
Procedūras noslēgumā tiek uzklāta plastificējošā maska, kas atvēsina, nomierina ādu un veicina sastāvdaļu uzsūkšanos. Procedūra ir ideāli piemērota tiem, kuri nevēlas veikt injekcijas.
Rezultāts – atdzīvināta, mirdzoša āda, uzlabota tekstūra un vienmērīgāks ādas tonis.
Kombinētās procedūras – Alma 360 pieeja
Mūsdienu estētiskajā dermatoloģijā arvien biežāk tiek izmantota vairāku tehnoloģiju un metožu kombinēšana vienā procedūrā. Šāda pieeja ļauj vienlaikus risināt vairākas ādas problēmas – uzlabot tekstūru, stimulēt kolagēna veidošanos un izlīdzināt ādas toni. Tieši kombinētas un individuāli pielāgotas terapijas nodrošina visefektīvāko un ilgnoturīgāko rezultātu, jo tās vienlaikus iedarbojas uz dažādiem ādas slāņiem un novecošanās mehānismiem.
Alma 360 nav tikai tehnoloģiju apvienošana. Tā ir strukturēta, daudzslāņaina pieeja ādas kvalitātes uzlabošanai, kurā:
- tiek izvērtēts ādas stāvoklis
- noteikti primārie mērķi (lifting, pigmentācija, rētas, tekstūras uzlabošana)
- izveidots individuāls kombinētais protokols
- terapija tiek papildināta ar sistēmisku atbalstu.
Šī pieeja ļauj iedarboties ne tikai uz simptomu, bet uz cēloni.
Lai ādas atjaunošanās procesi būtu efektīvāki, nepieciešams ne tikai lokāls stimuls, bet arī optimāla organisma šūnu funkcija. Alma 360 protokols Dr. Valeines klīnikā tiek papildināts ar mērķtiecīgām infūzijām, kas:
- samazina oksidatīvo stresu
- uzlabo šūnu enerģētiku
- veicina reģenerāciju
- atbalsta kolagēna sintēzi
- paātrina atveseļošanos pēc procedūrām
Biežāk izmantotās infūzijas:
Glutation infūzijas - spēcīgs antioksidants, kas palīdz mazināt brīvo radikāļu ietekmi un uzlabo ādas mirdzumu.
NAD+ terapija - atbalsta šūnu enerģētiku un mitohondriju funkciju, kas ir būtiski audu atjaunošanās procesā un novecošanās palēnināšanā.
Vitamīnu un mikroelementu kompleksi - individuāli pielāgoti sastāvi, kas uzlabo organisma atjaunošanās spējas un vispārējo labsajūtu.
Dr. Valeines klīnikā tiek veiktas kombinētās jeb kombo procedūras pēc Alma 360 protokola, kas apvieno vairākas tehnoloģijas vienā personalizētā ārstēšanas plānā.
Dr. Valeine klīnika apvieno dermatoloģiju, estētisko medicīnu un rūpes par cilvēka labsajūtu.
Tikai kombinētas, individualizētas procedūras, kurās apvienota lokāla ārstēšana un iekšējs atbalsts, spēj nodrošināt patiesi redzamu, sabalansētu un ilgnoturīgu rezultātu.
Mūsu moto – mēs jums palīdzēsim labi justies savā ādā!
Adrese: Rīga, 13. janvāra iela 3, 6. Stāvs.