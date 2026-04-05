Jaunieši pievērsušies "vecmāmiņas vaļaspriekiem". Uzzini, kāpēc arī tev noderētu to izdarīt
Jauniešus vairs nesaista brīvā laika pavadīšana pie telefona; tajā vietā viņi sākuši nodarboties ar aktivitātēm, kas tradicionāli tiek uzskatītas par vecāka gadagājuma cilvēku izklaidēm.
Adīšana, šūšana, augu kopšana un stādīšana, nodarbošanās ar dažādiem rokdarbiem un dažādas citas aktivitātes, ko tradicionāli uzskata par vecu ļaužu hobijiem, kļūst arvien populārākas arī jauniešu vidū.
Veids, kā atpūsties
Daudzi var piekrist, ka ikdienā dažādi faktori izraisa stresu – skola, darbs, attiecības, situācija pasaulē un valstī, pat sociālie tīkli. Cilvēki meklē veidu, kā uz mirkli sajust atvieglojumu, atslābt un koncentrēties uz kaut ko mierīgu. Tāpēc "grandma hobbies" jeb vecmāmiņas vaļasprieki ir piesaistījuši uzmanību. Adīšana vai šūšana var būt lielisks veids, kā atvilkt elpu, gūt atslodzi un tajā pašā laikā radīt kaut ko unikālu un noderīgu sev.
Džeimsa Madisona Universitātes psiholoģijas profesors Džeimijs Kurtzs (Jaime Kurtz) norāda, ka patiesi daudzas no šīm aktivitātēm var palīdzēt mazināt trauksmi un stresu, kā arī sniegt gandarījumu, jo tās prasa koncentrēšanos un var būt izaicinošas, vēsta "AP". Kā arī viņš min, ka tas ir lielisks veids, kā pavadīt laiku.
Paša darināts
Modernajā laikā, kad daudzas lietas rada mākslīgais intelekts, tiek vairāk novērtētas lietas, kas ir darinātas ar roku. Mākslīgais intelekts spēj nodrošināt mums efektivitāti un ātrumu, taču daži cilvēki uzskata, ka tas nespēj radīt autentisku saturu, norāda “Averi”. Savukārt cilvēki vēlas autentiskas lietas, kvalitatīvas, pārdomātas, kaut ko, kas ir unikāls un radīts tikai viņiem. Adīšana, šūšana, izšūšana ir hobiji, kas var palīdzēt radīt kaut ko pārdomātu un personīgu.
Uzlabo kognitīvas funkcijas
Saskaņā ar žurnāla “National Geographic” datiem, adīšana ir efektīvs treniņš smadzenēm, kas stiprina neironu savienojumus un uzlabo kognitīvās funkcijas, jo prasa vienlaikus plānot, secīgi veikt darbības un risināt problēmas. Adīšana var aktivizēt galvas smadzeņu sistēmas tādos veidos, ka tiek atbalstīta ilgtermiņa kognitīvā veselība, iesaistīta atmiņa un motoriskās prasmes, vienlaikus palīdzot regulēt stresu.
Kopumā "vecmāmiņas vaļasprieki" ļauj izbaudīt dzīvi, nomierināties, pievērsties detaļām un pat palīdzēt uzlabot kognitīvās spējas.