Skaistuma eliksīrs, ko laiks nav spējis aizstāt - kāpēc ķīmiķe iesaka atgriezties pie ziedūdeņiem?
Ķīmiķe un kosmētikas zīmola Green Wing dibinātāja Ance Dandena ikdienā redz divas galējības: vienas sievietes ir apjukušas milzīgajā kosmētikas piedāvājumā un lieto visu pēc kārtas, savukārt citas gadiem uzticas vienam krēmam, kas vairs neatbilst viņu ādas vajadzībām. Ko darīt? Bieži vien pietiek ar vienu soli atpakaļ pie dabas spēka, lai āda atgūtu veselīgu starojumu.
Iepazīsties ar ziedūdeni jeb hidrolātu
Tas ir 100% dabisks augu ūdens, kas iegūts tvaika destilācijas procesā. Lai gan pēdējos gados tas piedzīvo renesansi, ziedūdens nav nekas jauns. Jau pirms 2000 gadiem Kleopatra izmantoja dabas dotos eliksīrus, un tieši rožu ziedūdens cauri gadsimtiem ir saglabājis karalisko statusu kā ādas jaunības avots.
Industriāli ziedūdeņus iegūst kā ēterisko eļļu destilācijas blakusproduktus, tāpēc tirgū dominē eksotiskie rožu vai lavandas ūdeņi. Tomēr pašmāju zīmols Green Wing pierāda, ka Latvijas daba ir neizsmeļama: šeit top vīgriežu, rudzupuķu, cidoniju, liepu, ābeļziedu un pat smiltsērkšķu ogu destilāti. “Mana aizraušanās ar ziedūdeņiem sākās, meklējot veidu, kā apvienot zināšanas ķīmijā ar mīlestību pret Latvijas dabu. Industrijā redzētie sintētiskie sastāvi mudināja radīt ko patiesu – Green Wing ziedūdeņi nav fabrikas produkts, tie top ar cieņu pret katru augu, ko esam rūpīgi atlasījuši tepat mūsu reģionā,” stāsta Ance.
Kāpēc ziedūdens nav "tikai toniks"?
Atšķirībā no sintētiskiem produktiem, kas bieži satur spirtu un mākslīgas smaržvielas, ziedūdens ir "dzīvs" produkts. Tajā ir saglabājušās auga bioloģiski aktīvās vielas un ēteriskās eļļas, kas acumirklī atjauno ādas pH līdzsvaru pēc mazgāšanas un maigi tonizē bez kairinājuma.
Trīs rituāli ikdienas mirdzumam:
- Pirms krēma uzklāšanas: Nekad neklājiet eļļu vai krēmu uz sausas ādas! Uzsmidzinot ziedūdeni, jūs radāt mitru bāzi, kas palīdz aktīvajām vielām iesūkties dziļāk un "ieslēdz" mitrumu ādā.
- Atsvaidzinājums pie datora: Zilā gaisma un telpu gaiss nogurdina seju. Smidzinot ziedūdeni (piemēram, cidoniju) darba laikā, jūs sniedzat ādai tūlītēju svaiguma devu.
- Mierpilns vakars: Izmantojiet vīgriezi vai lavandu uz sejas vai spilvena. Smarža ietekmē mūsu psihi — tā palīdz sakārtot domas un mobilizēt spēkus nākamajai dienai.
Zīmola Green Wing pārstāve skaidro: “Ziedūdens smarža nav mākslīgs aromāts, bet gan auga dvēsele. Dabiskas smaržu molekulas tieši ietekmē mūsu emocijas – vīgrieze vai ābeļziedi spēj radīt miera sajūtu, palīdzot sakārtot domas pēc garas darba dienas un mazināt trauksmi.”
Kā izvēlēties savu ziedūdeni?
Galvenais ir uzticēties savam degunam! Ja aromāts jums patiks, jūs to lietosiet dāsni. Tomēr pamatprincipi pēc ādas tipa ir šādi:
- Taukainai un kombinētai ādai: piparmētra, cidonija vai vīgrieze (palīdz regulēt sebumu).
- Sausai un nobriedušai ādai: smiltsērkšķis, kumelīte vai meža avene (mitrina un nomierina).
- Jutīgai vai nogurušai ādai: rudzupuķe vai ābeļziedi būs piemērotākie.
Green Wing — kur daba satiekas ar zinātni
Zīmols radīts Jelgavas novadā 2018. gadā. Tā autore, ķīmiķe Ance Dandena, uzsver: “Mūsu ziedūdeņi ir bez konservantiem, spirta vai sintētikas. Tas ir 100% dabisks produkts, kas ienes dabas dziedinošo spēku ikdienas skaistumkopšanā.”
