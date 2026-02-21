Pāris pirms kāzām zaudē 40 kilogramus un atklāj, kas viņiem palīdzēja
Dažkārt ir nepieciešams viens svarīgs notikums, lai ieliktu pamatus jauniem, veselīgiem ieradumiem. Tieši tā notika ar nesen apprecējušos Aizeku Anastasiu (27) un Railiju (30), kuru kopīgais svara zaudēšanas ceļš vietnē "Instagram" jau skatīts vairāk nekā sešus miljonus reižu.
Pēc saderināšanās pāris paskatījās spogulī un saprata, ka nevēlas tā turpināt. "Mēs nejutāmies labi ne fiziski, ne emocionāli, un mūsu līdzšinējie ieradumi neatbilda tam, kā mēs vēlējāmies sākt jaunu dzīves posmu," pastāstīja Railija.
Populārākajā video vispirms redzams viņu saderināšanās svinībās, kur Railija ir pieguļošā baltā kleitā, bet Aizeks — melnā uzvalkā. Tajā brīdī abi svēra 97 kilogramus. Nākamais kadrs ir no kāzu dienas, kas notika 2025. gada 21. novembrī, kur pāris ir mainījies līdz nepazīšanai.
"Kāzu fotogrāfijas paliek uz mūžu. Mēs vēlējāmies atskatīties uz šo dienu ar pārliecību un lepnumu, bez nožēlas," paskaidroja Railija.
Kā viņi sasniedza savu sapņu formu?
Pāris kopīgu svara zaudēšanas ceļu sāka pagājušā gada maijā. Aizeks sāka skriet un praktizēja intervālo badošanos. Viņa svars samazinājās no 97 līdz 72 kilogramiem.
Railija, kura šobrīd sver 79 kilogramus, izvēlējās līdzīgu pieeju — kaloriju skaitīšanu, 10 000–15 000 soļu dienā, pilates nodarbības mājās un kvalitatīvu miegu. Viņa arī iemācījās uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un ēda pilnvērtīgu pārtiku.
"Viens no lielākajiem pavērsiena punktiem bija skrejceliņa iegāde," atzina Railija. "Mājas trenažieris novērsa visus attaisnojumus. Kustība kļuva par dabisku mūsu dienas daļu, un tas patiešām mainīja mūsu dzīvi."
Pētījumi liecina, ka līgavas un līgavaiņi bieži izjūt spiedienu izskatīties nevainojami savā īpašajā dienā. Daudzas līgavas cenšas zaudēt svaru ar radikālām un neveselīgām metodēm, pat iegādājoties kāzu kleitu par izmēru mazāku motivācijas nolūkā.
Lai gan šī tēma attiecībā uz līgavaiņiem ir pētīta mazāk, arī viņi vidēji vēlas zaudēt vismaz piecus kilogramus pirms došanās pie altāra. Aizeks un Railija intervijā izdevumam "Newsweek" uzsvēra, ka viņiem vissvarīgākais bija komandas darbs un veselīgs ceļš uz mērķi.
"Kāzu dienā mēs jutām neticamu lepnumu un pārliecību par sevi," atcerējās Railija. "Izmainītais izskats bija svarīgs, taču vēl lielāka nozīme mums bija disciplīnai un saiknei, ko sasniedzām, tiecoties uz kopīgu mērķi. Kāzu dienā mēs neuztraucāmies par fotogrāfijām, bet izbaudījām mirkli un svinējām paveikto darbu. Tas bija ideāls veids, kā sākt ģimenes dzīvi."
Janvārī publicētais video ir savācis vairāk nekā 300 000 "patīk" atzīmju un tūkstošiem atbalstošu komentāru: "Vispirms es ieraudzīju skaistu sievieti, tad vēl vienu skaistu sievieti, līdz sapratu, ka tas ir viens un tas pats cilvēks"; "Jūs lieliski izskatījāties gan toreiz, gan tagad!"