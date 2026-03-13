Daugavā turpina celties ūdens līmenis; izplatīts brīdinājums Daugavpils iedzīvotājiem
Daugavpilī, turpinoties ūdens līmeņa kāpumam Daugavā, piektdien applūdusi Bruģu ielas promenādes apakšējā daļa, informēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Pašvaldības Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka šobrīd ūdens līmenis upē sasniedzis 2,2 metru atzīmi virs stacijas nulles punkta.
Drošības apsvērumu dēļ pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti būt piesardzīgi un atturēties no pastaigām applūdušajā promenādes posmā.
Speciālisti skaidro, ka šī ziema Latvijā bijusi sniegiem bagātākā pēdējo piecu gadu periodā, kā arī upēs izveidojusies biezāka ledus kārta nekā ierasts. Šie ziemas noslēguma apstākļi būtiski ietekmē pavasara palu gaitu, radot riskus ūdens līmeņa straujākai paaugstināšanai arī citviet.
Daugavpils pašvaldība norāda, ka gatavošanās iespējamiem plūdiem sākta savlaicīgi un darbs notiek plānveidīgi. Pašvaldības iestādēm ir noteiktas atbildības jomas un rīcības algoritmi, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu situācijas pasliktināšanās gadījumā un garantētu iedzīvotāju drošību.