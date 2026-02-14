Valentīndienā paveries plaukstās... Maija Irbīte stāsta par hiromantiju
Maija Irbīte ir hiromante ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Tā ir mācība, kura pēc roku līnijām, pirkstiem un nagiem lasa cilvēka dzīves gājumu, īpašības un daudz ko citu.
“Kas Jauns Avīze” Sv. Valentīna jeb visu mīlētāju dienas priekšvakarā aicināja speciālisti pastāstīt par to, ko pirmajā randiņā pavērot otra cilvēka rokās.
Filozofu, skopuļu un līderu pirksti
“Jāvēro ne tikai plaukstas līnijas, bet rokas kopumā, arī pirksti un nagi. Tie ļoti daudz pasaka par cilvēka raksturu. Piemēram, ja ir kaulaini jeb mezgloti pirksti, tad cilvēks ir ļoti sīkumains visās dzīves jomās, pievērš pastiprinātu uzmanību sīkumiem. Mezgloto pirkstu īpašnieks ilgāk mēdz pārdomāt, lēmumus nepieņem ātri. Ne velti mezglotos pirkstus dēvē par filozofa pirkstiem. Atsevišķos gadījumos šādu pirkstu īpašnieks var būt arī skopulis, bet ne vienmēr. Protams, tā nav diagnoze un spriedums,” teic Maija Irbīte.
“Savukārt pirkstu garums atklāj, vai cilvēks pārsvarā ir stratēģis vai taktiķis. Jo īsāki pirksti, jo labākas stratēģa dotības. Ne velti saka, mazie napoleoniņi. Piemēram, ļoti bieži ir vadītāji – gara auguma cilvēki ar mazām rokām. Ja stratēģis nepamana sīkumus, tas nav aiz ļauna prāta, viņš visu redz lielos vilcienos. Garu pirkstu īpašnieks savukārt ir taktiķis, jo redz sīkumus. Vienkārši katram ir jāatrod sava vietiņa. Ja cilvēks to atrod, tad ir ideāli. Protams, tas ir tas, kas dots kopš dzimšanas, bet dzīves laikā mēs varam kaut ko pielabot.”
Nagu forma un raksturs
Runājot par nagiem, hiromante atgādina, ka sievietēm bieži vien tie ir pielīmēti. Taču būtu jāvēro dabīgo nagu forma un izmērs. Labāk, ja atbilstoši rokas izmēram nagi izskatās normāla lieluma.
“Jo mazāki nagi, jo cilvēkam eksplozīvāks raksturs. Piemēram, ja viņam kaut kas nepatīk, var uzsprāgt. Mazu nagu īpašnieki reizēm pat ne pārāk adekvāti var uztvert to, kas notiek apkārt, un vēlamo cenšas uztvert par realitāti. Īpaša uzmanība jāpievērš īkšķim. Ja īkšķa nags ir platāks par naga garumu, tad cilvēks atsevišķos momentos var kļūt agresīvs un, ja kaut kas nepatīk, kā saka, var palaist arī rokas – ietekmēt kādu fiziski. Protams, ne vienmēr tā notiek, tā ir varbūtība. Tas ir tad, ja īkšķa gals ir bumbuļveidīgs. Jo garāki nagi, jo cilvēks miermīlīgāks un arī noslēgts. Ja nagi uz pirksta galu ir paplatināti – šāds cilvēks ies, darīs, nebaidīsies riskēt. Tas būs iniciatīvas cilvēks, un parasti par tādiem saka: rokas aug īstajā vietā. Ja taisnstūra nagi – cilvēks vairāk ielikts rāmjos: vai būs atbilstoši... kā mani uztvers? Līdzīgi kā cilvēks pieņem amata aprakstu, reglamentu, tā arī dzīvo rāmjos,” turpina skaidrot hiromante.
Sirds līnija par mīlestību
Ja nu randiņā ir iespēja, nejauši var uzmest aci, piemēram, sirds līnijai, galvenajai horizontālajai līnijai zem pirkstiem.
“Sirds līnijas zīmējums jeb fasons norāda to, kā cilvēks mīl, kā savu mīlestību izsaka, kādu to gaida pretī. Ja ir izliekta sirds līnija, cilvēks par savām jūtām runā, saka otram komplimentus. Ja taisna – par savām jūtām ļoti maz spēj runāt: vai tad man katru dienu jāsaka, ka es tevi mīlu? Es pateicu: kad būs pārmaiņas, paziņošu! Un šādiem diviem cilvēkiem ir grūti sadzīvot. Tāds otrs ir, pārveidot nevarēsim. Vai pratīsim paiet solīti pretī? Tas var būt viens no iemesliem, kādēļ cilvēki aiziet katrs uz savu pusi – jo kaut kā attiecībās pietrūkst. Taisnās sirds līnijas īpašniekam ir apgrūtinoši, ja izliektās sirds līnijas īpašnieks ar saviem komplimentiem uzbāzīsies, jo viņš vairāk ir introverts un varbūt vairāk pat vajag būt vienatnē. Savukārt izliektās sirds līnijas īpašniekam pietrūkst šī mīļuma un komplimentu. Kaut gan uzskata, ka tieši ar taisnās sirds līnijas īpašnieku var pat iet izlūkos, viņš ir tāds: uh, uh! Taisnās sirds līnijas īpašniekam šķitīs nomācošas izliektās līnijas mīlestības, uzmanības, komplimentu izpausmes. Savukārt izliektās sirds līnijas īpašniekam, gluži pretēji, pietrūks uzmanības un komplimentu no taisnās sirds līnijas īpašnieka puses, šķitīs – viņš mani nemīl,” skaidro Irbīte.
Savs viedoklis un vēlme dominēt
“Ja vēl var nejauši ieskatīties plaukstā, der pavērot galvas un dzīvības līnijas sākumu, vai tās ir kopā vai atstatu. Ja ir atstarpe, šis cilvēks vienmēr gribēs dominēt, lai viss notiek tā, kā viņš grib. Viņa viedoklis un uzskati vienmēr būs galvenie visās dzīves jomās. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc nereti katrs aiziet uz savu pusi. Vienalga – vīrietis vai sieviete. Jo lielāka atstarpe, jo vairāk cilvēks uzsvērs: es vēlos, lai viss notiek tā, kā es gribu, man pieder galavārds. Taču, ja šīs līnijas vairāk vai mazāk ir kopā, tad viņš spēj ieklausīties. Būtiskās – dzīvības, galvas, sirds līnija cilvēka dzīves laikā nemainās. Var dzīvības un galvas līnija mūža garumā labajā rokā pagarināties, bet būtiski tās nemainās. Runājot par nagiem, ar manikīra palīdzību var kaut ko mainīt, bet kopumā kādi nagi ir, tādi arī paliks. Ja cilvēkam ir kāda fiziska kaite, tad ir cita nagu forma, bet izmērs nemainās,” saka speciāliste, piebilstot, ka hiromantija ir vesela pasaule, tur var būt ļoti dažādi varianti.
“Pie manis konsultēties nāk ļoti izglītoti cilvēki ar vienu vai vairākām augstākajām izglītībām, bet viņam iekšā notiek kaut kāda bīdīšanās. Cilvēks ar hiromantijas palīdzību vēlas iegūt apliecinājumu savai iekšējai sajūtai. Kāds atnāk ziņkāres vadīts. Taču, neraugoties uz to, ko rāda rokas, cilvēkam vienmēr pašam ir jādomā ar savu galvu.” Maijas vēlējums Valentīndienā: lai visiem ir mīlestība!