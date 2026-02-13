Latvieši Valentīndienai nepiešķir lielu nozīmi: vairāk nekā divas trešdaļas nebūtu sarūgtinātas, ja viņus aizmirstu apsveikt
Vai partneris aizmirsa Valentīndienu? Vairāk nekā divām trešdaļām latviešu tas nav svarīgi. Šāda attieksme pret mīlestības dienu atklājās erotisko preču veikala “YesYes.lv” jaunākajā aptaujā. Aptaujā latvieši dalījās arī ar 14. februāra plāniem un pat atklāja sliktākās Valentīndienas dāvanas, ko saņēmuši no saviem mīļajiem.
Latvieši, kuri ir attiecībās, dažkārt nesvin Valentīndienu
Vismaz puse latviešu izrāda uzmanību saviem mīļajiem un patiesi bauda Valentīndienas svinības – viņi to atzīmē katru gadu 14. februārī. Tomēr vairāk nekā trešdaļa to ne vienmēr svin – tikai tad, kad viņiem ir tāda vēlēšanās vai noskaņojums. Interesanti, ka Valentīndienas svinības nav atkarīgas no tā, vai cilvēkiem ir otrā pusīte vai ne – dažkārt šos svētkus nesvin pat tie, kuriem ir mīļotais cilvēks.
Varbūt tieši tāpēc lielākā daļa iedzīvotāju nebūtu sarūgtināti, ja viņu otrā pusīte aizmirstu apsveikt viņus Valentīndienā un nepasniegtu pat vismazāko dāvaniņu. Tomēr ne visi latvieši ir tik vienaldzīgi pret šo svētku dienu – saskaņā ar “YesYes.lv” veikto aptauju, daži no viņiem izraisītu īstu histēriju un būtu dusmīgi vismaz dažas dienas, ja viņu mīļotais cilvēks aizmirstu par Valentīndienu.
Valentīndienai vislielāko uzmanību pievērš jaunieši
Vairāk nekā puse latviešu vēlas padarīt Valentīndienu īpašu, tāpēc iepriekš plāno, ko darīs kopā ar savu otro pusīti vai ko viņai dāvinās. Izrādās, ka Valentīndiena ir vissvarīgākā cilvēkiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Viņi cenšas plānot šo dienu tā, lai varētu pārsteigt savu otro pusīti, piedzīvot kaut ko jaunu vai vienkārši pavadīt kopā romantisku laiku.
Tomēr iedzīvotājiem, kas ir 26 gadus veci un vairāk, Valentīndiena nav tik svarīga – dažādas dāvanas vai pārsteigumi mīļajiem tiek izvēlēti pēdējā brīdī.
Starp citu, šķiet, ka latviešiem ir skaidrs plāns Valentīndienai – lielākā daļa no viņiem plāno to pavadīt guļamistabā kopā ar savu otro pusīti. Pārējie arī neiebilstu pret to un cer baudīt savstarpēju intimitāti.
Personalizētas dāvanas un erotiskas preces kļūst arvien populārākas
“YesYes.lv” veiktā aptauja atklāja, ka latvieši Valentīndienā savu mīļoto iepriecināšanai izvēlas dažādas dāvanas. Cilvēki joprojām bieži izvēlas klasiskas dāvanas, piemēram, ziedus un saldumus. Tomēr strauji pieaug arī citu jauku pārsteigumu, piemēram, romantisku vai personalizētu dāvanu, popularitāte.
Daži aptaujātie izvēlas pārsteigt savus mīļos ar izklaidi vai piedzīvojumiem – tās ir dāvanas, kuras latvieši atceras vislabāk. Daži pat ir pārliecināti, ka vissvarīgākais nav dāvana, bet kopā pavadītais laiks.
“Tajā vakarā mēs vienkārši pavadījām laiku kopā – nesteidzoties, bez plāniem, un es sapratu, cik labi ir būt kopā ar kādu, ar ko varu būt pati par sevi.” – saka viena respondente.
Vēl viena latviete atceras Valentīndienas plānoto ceļojumu, kas beidzās pavisam citādi, nekā bija gaidīts.
“Mēs braucām pie jūras, kad automašīna salūza, bet netālu atradām viesu namu – spontānā nakts izrādījās pat labāka nekā plānots!” – stāsta viņa.
Interesanti, ka 14. februārī iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas erotiskas dāvanas – rotaļlietas, masāžas eļļas vai citus pikantus aksesuārus. Šādas dāvanas ne tikai padara Valentīndienu interesantāku, bet arī ļauj pāriem izmēģināt kaut ko jaunu, stiprināt savas attiecības un pat uzlabot savu seksuālo dzīvi.
Latvieši ne tikai dāvina erotiskas preces, bet arī droši tās izmēģina – vairāk nekā trešdaļa no viņiem Valentīndienā savu seksuālo dzīvi papildina ar dažādām rotaļlietām. Un tie, kuriem parasti šādas erotiskās rotaļlietas nav, cer tās izmēģināt tuvākajā nākotnē – varbūt pat šajā Valentīndienā.
Tomēr dažu latviešu Valentīndiena nav bijusi tik ļoti veiksmīga. “YesYes.lv” veiktās aptaujas respondenti piekrita dalīties ar savām visvairāk neveiksmīgajām Valentīndienas dāvanām, taču lielākā daļa no tām nebija saistītas ar nepiemērotām lietām. Starp šīm pieredzēm ir neizmazgātu trauku kaudze pēc neveiksmīgām svētku vakariņām un Valentīndienas pavadīšana dažādās pilsētās.