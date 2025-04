Kas ir tā saucamie "superapavi", ko mūsdienās izmanto pasaules vadošie skrējēji? 23 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

Starp populārākajiem superapavu modeļiem var minēt "Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 3", "Adidas Adizero Adios Pro Evo 1", "Asics Metaspeed Sky", "Saucony Endorphin Pro 3" un "New Balance FuelCell RC Elite v2". Nike zīmola apavu cena variē 300-350 eiro robežās, kamēr pārējo apavu cenas svārstās aptuveni 250-300 eiro robežās. Cenas var atšķirties atkarībā no pārdevēja un konkrētā modeļa pieejamības.