Interesi gūst pašpalīdzības vietne, kā mazināt tieksmi uz bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem
Anonīmo tiešsaistes pašpalīdzības programmas "ReDirection" vietni, kuras mērķis ir mazināt tieksmi meklēt un skatīties bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, latviešu valodā patlaban apmeklējuši 211 unikālie lietotāji, bet kopumā divu mēnešu laikā tā apmeklēta 289 reizes, aģentūru LETA informēja centra "Dardedze" pārstāve Anda Avena.
Tā kā programmā var piedalīties anonīmi, centra rīcībā nav datu par apmeklētāju vecumu vai sodāmību.
Par pašpalīdzības programmas pieejamību centrs informējis Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus, lai informācija par to sasniegtu arī tos cilvēkus, kas stājušies likuma priekšā.
Kā vēstīts, "Dardedze" sadarbībā ar Somijas organizāciju "Protect Children" Latvijā pērn novembrī sāka piedāvāt anonīmu tiešsaistes pašpalīdzības programmu "ReDirection", kuras mērķis ir palīdzēt specifiskai cilvēku grupai mazināt tieksmi meklēt un skatīties bērnu seksuālas izmantošanas materiālus.
Kā aģentūrai LETA toreiz skaidroja Avena, programmu sākta piedāvāt, jo secināts, ka saturs ar bērnu seksuālu izmantošanu interneta vidē piedzīvo nebijušu izplatību. Programmas mērķis ir mazināt bērnu seksuālās izmantošanas riskus, sniedzot anonīmu iespēju mainīt savu uzvedību, pirms konkrētās personas pastrādā noziegumu.
Programma paredzēta gan cilvēkiem, kuriem radušās domas vai tieksme meklēt bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, gan arī var būt palīdzoša kā papildu terapijas veids cilvēkiem, kuri jau stājušies likuma priekšā par saviem noziegumiem pret bērniem, lai viņi neturpinātu kaitējošo uzvedību, skaidro organizācija.
Programma "ReDirection" ir anonīma tiešsaistes pašpalīdzības vietne, kas balstīta kognitīvi biheiviorālās terapijas pieejā un ir anonīma. Lietotāji netiek identificēti un netiek vākti nekādi personas dati. Programmā pieejama pašpalīdzības informācija un uz pierādījumiem balstīti vingrinājumi, kas palīdzot izprast savas domas un uzvedības motīvus, kā arī apgūt veidus, kā pārtraukt kaitējošu rīcību.
Programmas "ReDirection" saturs balstās uz pētījumu, kas veikts tumšajā tīmeklī, tieši uzrunājot cilvēkus, kuri meklē bērnu seksuālas izmantošanas materiālus. Kopš 2020. gada aptaujās piedalījušies vairāk nekā 100 000 cilvēku.
Daudzi bērnu seksuālās izmantošanas materiālu lietotāji ir gados jauni. Divi no trīs šo materiālu lietotājiem ir jauni vīrieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, liecina centra rīcībā esošā aptauja par neatklātiem bērnu seksuālās izmantošanas materiālu lietotājiem. 70% pirmo reizi redzējuši šādu saturu, kad paši vēl bija bērni, liecina organizācijas "Protect Children" ziņojums.
Vienlaikus aptaujā atklājies, ka daudzi šāda satura lietotāji vēlas pārtraukt skatīties šos materiālus un cenšas mainīt savu uzvedību - katrs otrais vēlas pārtraukt skatīties šādu saturu un 62% ir mēģinājuši mainīt savu uzvedību.
Centrā norāda, ka pastāv saikne starp šāda satura skatīšanos un bērna seksuālu izmantošanu reālajā dzīvē, tāpēc ir vēl jo svarīgāk to apturēt. "Dardedze" valdes locekle Agnese Sladzevska uzsvērusi, ka centrs uzskata par pienākumu darīt visu iespējamo, lai pasargātu bērnus no seksuālās izmantošanas riskiem, bet katrs cilvēks, kurš pārtrauc skatīties vai dalīties ar bērnu seksuālās izmantošanas materiāliem, nozīmē mazāk cietušu bērnu.
"Mēs nevaram paļauties uz to, ka prevencijai pietiks tikai ar bērnu, vecāku vai speciālistu izglītošanu. Ir jādomā arī par pāridarītāja atbildību - gan atklājot noziegumus, gan arī palīdzot tos novērst," teikusi Sladzevska.
Organizācijas vērtējumā, šobrīd pasaulē ir vērojama masveidīga bērnu seksuālās izmantošanas materiālu izplatība. Saskaņā ar jaunākajiem organizācijas "Childlight Global Child Safety Institute" pētījuma "Childlight Index 2025" datiem, 6,7% jeb apmēram pieci miljoni bērnu Rietumeiropā ir piedzīvojuši seksuālu izmantošanu, bet ar seksuāla rakstura saziņu vai pieprasījumiem tiešsaistē saskāries katrs piektais bērns. Aiz katra attēla vai video ir reāls bērns, kurš atkārtoti tiek traumēts ikreiz, kad šis saturs tiek skatīts vai kāds to pārsūta tālāk, uzsver centrā.
Arī Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns vērtē, ka šī programma ir svarīgs solis, kā proaktīvā veidā mazināt bērnu seksuālas izmantošanas riskus Latvijas sabiedrībā. Utināns norāda, ka tā var palīdzēt cilvēkiem, kuri jūt tieksmi skatīties bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, apgūt veselīgākus uzvedības modeļus un sākt atbrīvoties no šīs "pašam sev dziļākajā būtībā kaitējošās atkarības".
Pašpalīdzības programma paskaidro vajadzīgās darbības, lai cilvēks varētu mainīt savu dzīvi labākā, ētiskā virzienā, tāpēc to ir vērts uzsākt, uzsver Utināns.