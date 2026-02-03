Latvijas slavenākais lesbiešu pāris paziņojis, ka ir bērniņa gaidībās
Latvijas slavenākais lesbiešu pāris - fitnesa treneres Danute un Sendija Ozolas - paziņojušas, ka ir pirmā bērniņa gaidībās.
Vietnē "Instagram" publicētajā video abas sievietes redzamas sadevušās rokās. Pēc mirkļa Danute virzās tuvāk kamerai, atklājot grūtniecības testu ar pozitīvu rezultātu. Tikmēr fonā redzama Sendija, kas glāsta savu vēderu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Danute un Sendija jau iepriekš bija centušās tikt pie berniņa ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību, tomēr divi šādi mēģinājumi nerezultējās panākumiem. "Jau pirms kāzām mēs zinājām, ka esam gatavas bērniem, bet praktiski pie tā sākām strādāt tikai pagājušā gada janvārī. Ar anonīmu donoru Latvijā mēs vēl mākslīgo apaugļošanu paspēsim, bet mēs sapratām, ka gribam vairāk - gribam iznēsāt viena otras olšūnu un dot donoram pieeju bērnam pēc viņa pilngadības," vientē "Instagram" 19. augustā norādīja Sendija.
"Gatavojāmies lielām izmaksām, krājām naudu, un jūnijā veicām stimulāciju Latvijā, bet punkciju - Kiprā. Viss beidzās veiksmīgi - palikām ar četriem embrijiem un novembrī ar naivām acīm devāmies uz transfēru."
"Bet, lai kādas būtu mūsu cerības, transfērs ir kā "Super Bingo" trīs kārtās: implantācija, uz kuras veiksmīgu norisi cerības ir 50:50, ķīmiskās grūtniecības risks, kura varbūtība ir 20:80, un spontānā aborta risks – 10:90. Pirmā kārta Danutai iegāja pareizās sliedēs, bet otrajā kārtā dzīve izlēma tur piestāt," pārdomās dalās Sendija.
Tā kā mākslīgā apaugļošana izvērtās neveiksmīga, pāris nolēma, ka nākamreiz vienkārši jācenšas vairāk. "Danutu sūtījām atpūsties, un mēs pārlecām uz mani. Astoņus mēnešus mēs mani gatavojām kā kareivi – gāju cauri terapijām, akupunktūrai, You name it."
"Bet IVF super bingo tas neinteresē. Mēs tik tikko devāmies uzgriezt IVF "Super Bingo" ratu, un manā 50:50 kārtā es paņēmu tukšo lozi," norādīja Sendija.
"Šis stāsts manī raisījis vairākas pārdomas. Pirmā – nejaušība ir stiprāka par centību. Otrā – mums vēl ir divi embriji, kuri nav izmantoti. Un trešā – es vēl joprojām ļoti lepojos ar mums, pat ja maigās rozā māmiņu brilles mums vairs nav uz acīm un viss ir pārvērties par armiju." Tāpat Sendija cer, ka viņu stāsts iedvesmos citas sievietes nepadoties. "Ja neizdevās mums, tad ceru, ka citām tas dod spēku un ticību," norādīja sieviete.
Sendija pauda, ka nesaprot, kādēļ "centīgajiem atņem, bet sliktajiem dod". Tāpat viņa norādīja, ka viņai ir daudz kas sakāms par sāpēm un asarām, skatoties uz sevi spogulī un Danutei acīs, atvainojoties likteņa vārdā, jo viņas ir pelnījušas vairāk. "Sākotnēji domājām, ka tas [mākslīgā apaugļošana] būs mūsu skaistākais piedzīvojums [...] bet tagad, pat ja ir tumši un auksti, un galva tikai nedaudz [turas] virs ūdens, tas joprojām ir mūsu stāsts," pauda Sendija. "Ir arī tāds termins, ka 95% sieviešu sasniedz vēlamo līdz trim transfēriem. Tagad atliek cerēt, ka šī statistika ir pareiza, jo tad mums izdosies," ar cerībām skatoties nākotnē norādīja Sendija.