Diemžēl, bet arī dzemde noveco
Sievietes auglība nav atkarīga tikai no olnīcu darbības. Arī dzemde piedzīvo bioloģiskas pārmaiņas, kas var ietekmēt gan grūtniecības iestāšanos, gan tās norisi.
Zinātnieki pēta iespējamās nākotnes terapijas dzemdes novecošanas mazināšanai, bet šobrīd efektīvākais risinājums ir savlaicīga savas auglības izvērtēšana un apzināta ģimenes plānošana.
Ne tikai olšūnas
Dr. Kristīna Prostaka, klīnikas “Embrions” ginekoloģe–reproduktoloģe, skaidro:
“Mēs – reproduktologi – bieži redzam, ka problēmas grūtniecības sasniegšanā nav saistītas tikai ar olšūnām. Ar vecumu mainās arī dzemdes audi – endometrijs var nesasniegt nepieciešamo biezumu, pasliktinās asinsapgāde un embrija ieligzdošanās iespējas. Tas izskaidro, kāpēc grūtniecības iespējas samazinās pat tad, ja tiek izmantotas donores olšūnas.”
Lai gan reproduktīvo potenciālu ietekmē daudzi faktori, ar vecumu saistītās izmaiņas dzemdē, īpaši endometrijā, ir neredzams, bet klīniski nozīmīgs šķērslis embrija implantācijai un grūtniecības saglabāšanai, stāsta Dr. Kristīna Prostaka.
Zinātnieki norāda, ka dzemde noveco pakāpeniski. Ar gadiem mainās dzemdes šūnu metabolisms, hormonu piesaistīšanas spējas. Audu uzbūve tiek pakļauta neredzemām izmaiņām, kas ietekmē audu elastību, iestiepšanas un saraušanas potenciālu. Rezultātā tiek ietekmēta dzemdes muskulatūra, nervu signāli un endometrija spēja uzņemt embriju.
Vecākām sievietēm biežāk novēro:
- grūtības iestāties grūtniecībai pat ar donores olšūnām,
- zemāku endometrija biezumu, kas nepieciešams embrija implantācijai,
- lielāku spontāna aborta un komplikāciju risku grūtniecības laikā,
- lielāka iespējamība, ka mazulis ienāks pasaulē ar ķeizargrieziena palīdzību,
- preeklampsijas un priekšlaicīgu dzemdību risku.
Dr.Kristīna Prostaka uzsver:
“Svarīgi, lai sievietes saprastu – auglība nav neierobežota. Jo ilgāk bērniņa plānošana tiek atlikta, jo lielāka nozīme kļūst dzemdes bioloģiskajam vecumam, kuru diemžēl pagaidām nevar pilnībā atjaunot.”