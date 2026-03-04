Sportiskākais hibrīds klasē. Testa brauciens ar jauno "Renault Clio"
Supermini pienākuši grūti laiki. Grūti salāgot zemu cenu un eko prasības. Daži tādus vairs nemaz neražo. Vai nu elektriski vai nekādi. Bet ir izņēmumi, un šodien brauksim ar jauno "Renault Clio".
35 gadus un piecas modeļu paaudzes Clio dizainam bija praktiska ievirze vai sievišķīgs šiks. Bet šis ir pilnīgi citāds. Esprit Alpine komplektācijā un jaunajā Absolut Red krāsā Clio izskatās pēc sacīkšu mašīnas - iedziļināti lukturi kā Dakaras prototipam, tālu saskatāmas dienasgaitas lukturu skavas un tam visam pa vidu izcelta radiatora reste kā savulaik pašiem dusmīgākajām Fiestām un Fokusiem. Ja vajadzētu uzbūvēt rallija mašīnu, te tā ir gatava - ieliec tikai drošības karkasu, un aiziet!
Agrāk Renault Clio bija vairāk dzinēju, tostarp arī dīzeļi Tagad izvēle ir pavisam maza - vai nu 1,2 turbo ar trīs cilindriem, tostarp arī ar manuālo ātrumkārbu vai “divsajūgu” vai - hibrīds. Pašuzlādes hibrīds bija pieejams arī 2019. gada modelim, taču jaunajā Clio tas ir jaudīgāks - 160 ZS. Jaunais Clio ir garāks, platāks un augstāks, kaut arī iepriekš nebija savai klasei maza automašīna. Diemžēl jaunais modelis kļuvis arī nedaudz dārgāks. Ja iepriekšējo Clio Mūsa Motorā savulaik varēja dabūt sākot ar 17 490 eiro, tad jaunais modelis pieejams sākot ar 19 890 eiro. Hibrīds pagaidām pieejams tikai esprti Alpine čaulā par 27 890. Kopā ar papildaprīkojumu mazais sportists maksā visus 30 000 eiro.
Bet vai salonā mazais francūzis arī tikpat ekstravagants kā ārā? Tur Renault gājis vienkāršāko unifikācijas ceļu, tāpēc Clio interjers ļoti līdzinās elektriskajiem Renault 5 un 4. Divi savienoti ekrānu, daudz fizisku pogu, neapaļa stūre, bezvadu lādētājs, sporta sēdekļi utt. Daudz sviru zem stūres un senais radio vadības kloķis kā senāk. Lai gan Clio ir lielāks nekā agrāk, aizmugurē ir pašauri, un uzrautā sānstiku līnija šo sajūtu vēl pastiprina. Ja iesēžamies daudzmaz ērtāk, ceļgalos iespiežas nez kādas skrūves priekšējā sēdekļa apšuvumā.
Lai gan pagaidām neesam izbraukuši ar parasto Clio, ir skaidrs, ka hibrīds ir jautrāks. Tam ir vairāk jaudas - 160 ZS pret 115 ZS, tam ir 1,8 l motors ar četriem cilindriem, un pat pārnesumkārba ir īpaša. Tai ir tikai četri pārnesumi un konstrukcija attāli atgādina sacīkšu ātrumkārbas. Dabā tā darbojas kā parasts automāts, pārslēgšanās nav jūtama vispār un atšķirībā no konkurentu hibrīdos iecienītā variatora, transmisija nekad neizgriež dzinēju līdz skaļiem apgriezieniem. Auto ir tik paklausīgs un tik viegli vadās, ka pat gribas, lai ziemā tas pa brīdim izslīd. Tad vadāmību var izbaudīt visā pilnībā. Degvielas patēriņš gan nenokritās zemāk par 7 litriem, bet laikam jau pie vainas bija niecīgais nobraukums, stiprais sals un braucēja aizrautīgais temperaments. Jo braukt ar jauno Clio patiešām ir forši! Jaunais Renault Clio ir viens no azartiskākajiem mazauto pēdējā laikā. Jā, tas maksā tikpat cik līdzīga izmēra krosovers, bet Renault nepadodas.