Latvija un Igaunija apsver kopīgu bunkuru iepirkumu Baltijas aizsardzības līnijai
Latvija un Igaunija varētu sadarboties bunkuru sagādē Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā, informēja Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) patlaban detalizēti izvērtē bunkuru izvietojumu un vajadzības Latvijas austrumu pierobežā. Paredzēts, ka bunkuru lokācijas vietas tiks precizētas atbilstoši pretmobilitātes infrastruktūras izstrādes trešajai kārtai. Patlaban tiek izskatīti potenciālie modulāro bunkuru un ierakumu sistēmu risinājumi un piedāvājumi no vietējiem uzņēmumiem.
Iepirkums netiek plānots par konkrētu bunkuru skaitu, bet tiek plānots noslēgt vispārīgo vienošanos par bunkuru piegādi. Vienlaikus aizsardzības nozare neizslēdz arī sadarbības iespējas ar Igauniju, īpaši, ja kopīgs iepirkums sniegtu ekonomisku ieguvumu un ļautu efektīvāk nodrošināt noteiktās militārās prasības. Šāda pieeja atbilst arī plašākai Baltijas valstu sadarbībai aizsardzības jomā, norādīja AM.
NBS izstrādā dažādu nocietinājumu risinājumus, un patlaban vēl netiek paredzēts konkrēts moduļu tips bunkuriem, tas tiks vērtēts kā komplekss risinājums. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc izvērtējuma apstiprināšanas, tostarp projekta ietvaros tiks izvērtēta arī iespējamā sadarbība ar Igauniju. AM ir parakstījusi Kopīgo iepirkuma līgumu ar Igaunijas Aizsardzības investīciju centru, kas nosaka, ka abas valstis var veikt kopīgu betona bunkuru iepirkumu, norādīja AM.
Latvija kopumā turpina darbu pie robežas stiprināšanas un militārās infrastruktūras, lai nodrošinātu valsts drošību un spēju efektīvi reaģēt uz jebkādiem apdraudējumiem.
Jau ziņots, ka pretmobilitātes infrastruktūras izveide ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas projekta, par kuru 2024. gada 19. janvārī vienojās Baltijas valstis un Polija.
NBS kopš 2024. gada marta veic Latvijas austrumu robežas militāru nostiprināšanu. Aizsargbūvju izveides mērķis ir atturēt, apturēt un vajadzības gadījumā likvidēt agresoru.
Pērn Latvijas austrumu robežas militārajai nostiprināšanai ir atvēlēti 45 miljoni eiro. Šogad austrumu robežas stiprināšanai paredzēti 55 miljoni eiro.