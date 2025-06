"Tā ir menopauze – tā neesmu es?" Fiziskas un psiholoģiskas pārmaiņas, ar kurām jāsaskarās sievietēm

Rekomendācijas premenopauzes un menopauzes laikā ir vērst skatu iekšpus – doties pastaigās, nodarboties ar jogu, meditēt, šādi formulējot jaunu attieksmi pret sevi un mācoties sevi mīlēt no jauna. Ir daudzi pozitīvi pieredzes stāsti par sievietēm, kas šajā laikā atradušas ne vien radošas izpausmes, bet arī veiksmīgi mainījušas karjeru, beidzot ļaujot sev darīt to, kam iepriekš nav bijis laika. “Ieraduma dēļ nereti vēlamies saglabāt iepriekšējo kārtību par visām varītēm, bet mums ir jāļaujas transformācijai – no tās nav iespējams izbēgt – un jārod veselīgs skats uz tālāko, meklējot iespējas, nevis negatīvo,” stāsta speciāliste.