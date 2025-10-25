Madara Māra Irbe strādā par treneri Nīderlandes senioru centrā: "Te cilvēki ir ļoti aktīvi līdz sirmam vecumam"
Madara Māra Irbe ir entuziasma un pieredzes bagāta Bodyart trenere un māksliniece, kura jau divarpus gadus dzīvo Nīderlandē, bet jau domā par atgriešanos dzimtenē.
— Uz Nīderlandi 2022. gada septembrī devos finansiālu apsvērumu un arī veselības dēļ, jo pēc attālinātā darba perioda Covid laikā un brīdī, kad Ukrainā sākās karadarbība, iztiku Latvijā nopelnīt kļuva grūtāk, — atceras Madara. — Tobrīd tas pastiprināja manu jau esošo izdegšanu. Biju uzņēmējdarbības un mārketinga pasniedzēja Rīgas Tehniskajā universitātē, Biznesa vadības koledžā, izglītības centrā “BUTS” Madonā, rīkoju radošās nometnes bērniem, Madonas sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem iedzīvināju profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mākslas tilti Madonā” par mākslas metodiku darbā ar savām mērķa grupām. Šie novadā īstenotie projekti nesa man lielu prieku, tāpēc Latviju pat uz nenoteiktu laiku atstāju ar nelielu rūgtumu, bet ar mērķi restartēties un no jauna piedzimt citā zemē. Sevi vēlreiz atklāt un tad ar jauniem spēkiem un pieredzi domāt par atgriešanos dzimtenē.
Nīderlandē Madara gadu nostrādāja par noliktavas darbinieci. — Es nekautrējos dalīties ar šo pieredzi, jo īstenībā pavisam vienkāršs un šķietami necils darbs pilnīgi citā nozarē bija tieši tas, kas man visvairāk palīdzēja atgriezties pie sevis, atslēgt darbīgo prātu, atmest visu lieko no līdzšinēji sakrātā, lai saprastu, ko tad dzīvē galu galā vēlos, — atklāj Madara. — Nepilnu gadu vēlāk izdomāju kļūt par treneri, Nīderlandē sāku vadīt nodarbības. Galvenais iemesls bija tāds, ka līdz šim 10 gadus strādāju pie datora (un man ļoti patika šis darbs, vienmēr iekritu azartā), bet vēlāk mani bieži piemeklēja migrēnas un muguras sāpes. Darbs noliktavā bija kustīgs, rosīgs, un sapratu, cik labi tas ietekmē manu fizisko un mentālo veselību. Visu dienu esot kustībā, jutos labāk. Paralēli darbam noliktavā apguvu holandiešu valodu, kļuvu par treneri un pakāpeniski manu laiku nomainīja treneres darbs.
Madara stāsta, ka Nīderlandē cilvēki ir ļoti aktīvi līdz sirmam vecumam — viņi brauc desmitiem kilometru ar velosipēdu, savos 75 gados dodas garās 50 km pastaigās, aktīvi piedalās sabiedriskos pasākumos, sporto gan zālēs, gan peldbaseinos, kopj savus dārzus, kas mūsu abām tautām ir raksturīgi. — Veselības un dzīves spara atslēga tik tiešām atrodama mūsu aktīvajā dzīvesveidā, — ir pārliecināta Madara. — Un nav obligāti jādodas uz fitnesa zāli vai jājož desmitiem kilometru, lai uzturētu sevi mundrā formā. Ir ļoti daudz efektīvu vingrojumu, ko iespējams veikt sēdus uz krēsla, un tas veicinās asinsriti ekstremitātēs un locītavās un uzturēs muskuļu spēku un elastību, kauliem kļūstot trauslākiem.
Pagājušajā gadā Madara kļuva par treneri Nīderlandes senioru aprūpes centros, sporta centros ar senioru auditoriju. Viņa vada vingrošanas nodarbības klientiem uz krēsla. — Jau nepilna gada laikā pamanu krietnu progresu — atgriežas zudusī līdzsvara izjūta, sāpošie krusti un mugura pārstāj īdēt, stīvais kakls un pleci atbrīvojas no saspringuma, un aukstās rokas un kājas patīkami kņud no veselīgi atgriezušās asinsrites, — secina trenere. — Mans darba dzinulis ir prieks un labsajūta. Mīlu radīt siltu, aicinošu atmosfēru, kurā ikviens jūtas ērti neatkarīgi no vecuma vai fiziskajiem ierobežojumiem.
Krēslu, ratiņkrēslu un biroja vingrojumi ar pasniedzēju Madaru
Kustība un relaksācija ikvienam
Vingrojumi uz krēsla ir pieejama prakse, kas īpaši izstrādāta cilvēkiem, kuri meklē maigu un drošu veidu, kā turpināt kustēties. Tie ir ideāli piemēroti senioriem, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai ikvienam, kas dod priekšroku vingrojumiem sēdus. No krēsla komforta tiek veikti vingrinājumi, kas uzlabo lokanību, stiprina muskuļus un palīdz atslābināt prātu.
Priekšrocības ikdienas dzīvē
Krēsla joga piedāvā vienkāršas tehnikas, kas lieliski ietekmē dzīves kvalitāti. Daudzi dalībnieki pēc nodarbībām pamana pozitīvas izmaiņas.
Paaugstināta elastība un spēks: maigas, mērķtiecīgas kustības palīdz stiprināt un atslābināt muskuļus un locītavas, atvieglojot ikdienas darbības, piemēram, staigāšanu, saliekšanos un stiepšanos.
Uzlabots līdzsvars un poza: vingrinājumi, kas vērsti uz līdzsvaru, palīdz novērst kritienus un sniedz lielāku pārliecību kustoties.
Relaksācija un stresa mazināšana: elpošanas vingrinājumi un maiga stiepšanās palīdzēs nomierināt prātu un radīt iekšēja miera sajūtu.
Vairāk enerģijas: vingrinājumi stimulē asinsriti un uzlabo enerģijas līmeni, kas palīdz pavadīt dienu ar daudz lielāku vitalitāti.
Kustības ķermenim un prātam
Krēsla joga bagātina tās dalībnieku dzīvi. Šīs nodarbības ir ne tikai par kustību, bet arī par uzmanības pievēršanu sev un miera brīža radīšanu aizņemtajā pasaulē. Krēsla joga ir vairāk nekā fiziski vingrinājumi; tas ir aicinājums saskaņot savu ķermeni un prātu.
Dalībnieku pieredze un ieteikumi
Trenerei Madarai Mārai Irbei patīk pieminēt savu dalībnieku veiksmes stāstus. Piemēram, ir kāds gados vecs kungs, kurš, pateicoties vingrojumiem uz krēsla, var vieglāk veikt ikdienas pastaigas, un kāda dāma, kura, pateicoties relaksācijas vingrinājumiem, labāk guļ un jūtas garīgi spēcīgāka.
“Madara Māra Irbe ir tik laipna un pacietīga ar mums. Viņa mūs motivē un ar savu smaidu uzlabo garastāvokli. Pēc katras nodarbības jūtamies labi, aizkustināti, izsmējušies un vienkārši labi!” (Nodarbības “Dienas aprūpe sievietēm” apmeklētāja)
“Vingrojumi ir jautri, un Madara ņem vērā mūsu veselības vajadzības. Ikreiz, kad tiekamies, trenere pielāgojas mūsu sajūtām un neko neuzspiež. Patīkami, ka trenere izdomā kustību variācijas atkarībā no tā, uz ko esam individuāli spējīgas vai kā tajā dienā jūtamies.” (Nodarbības “Dienas aprūpe sievietēm” apmeklētāja)
“Esmu ļoti sajūsmināta par krēsla jogu, jo īpaši tāpēc, ka man ir neiropātija, problemātiskas pēdas un tāpēc — līdzsvara problēmas. Varu lieliski atpūsties sēžot, tas padara mani arvien drošāku un dod man lielāku pārliecību par sevi. Ar treniņiem esmu ļoti apmierināta.” (Džemma, 80 gadi)
“Pat slinkāko cilvēku šīs nodarbības neapzināti aizkustinās. Mundrums ieplūst ķermenī. Prātā — gribasspēks. Sejā — smaids. Ar katru kustību varianta izpildi jūtos stabilāk un drošāk. Katrs jauns kustību kopums ir negaidīts un patīkams. No galvas līdz kājām — iesaku!” (Inguna, nedaudz pāri 60)