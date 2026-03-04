Sekundes līdz traģēdijai: Jelgavā no Lielupes ledus izglābj divus pārgalvīgus zēnus
Jelgavā uz Lielupes ledus novērots bīstams skats – divi zēni palikuši iesprostoti starp ledu un atklātu ūdeni.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, puikas uz ledus pamanīja Jelgavas pašvaldības policijas videonovērošanas centra darbinieki, kuri nekavējoties nosūtīja uz notikuma vietu policijas ekipāžu. Pie krasta jau bija izveidojies atklāts ūdens, tāpēc zēniem pašiem nokļūt krastā nebija iespējams, bet mēģināt doties pa ledu uz vietu, kur tas vēl bija piesalis, būtu bijis pārāk bīstami.
Notikuma vietā ieradās arī ugunsdzēsēji glābēji. Izmantojot glābšanas dēli, viņi vispirms drošībā nogādāja jaunāko no zēniem – deviņus gadus vecu puiku –, bet pēc tam arī viņa vienpadsmit gadus veco draugu. Abus zēnus notikuma vietā apskatīja mediķi.
Bērni uz ledus uzkāpa tieši tur, kur brīdinājuma zīme skaidri norāda, ka tas ir aizliegts. Skatoties ar pieauguša cilvēka acīm, posms zem tilta noteikti nav piemērotākā un drošākā vieta, kur pārbaudīt ledus izturību. Iespējams, viņus iedrošināja arī makšķernieki, kuri abos upes krastos bija redzami lielā skaitā.
Kamēr Lielupes krastā “Degpunktā” komanda ar bezpilota lidaparātu fiksēja uz ledus esošos bļitkotājus, pretējā krastā pamanīta arī neliela meitenīte, kura bija nokāpusi lejā no tilta, lai padauzītu ledu.
Kā vēstīts raidījumā, operatori centušies pievērst bērna uzmanību, un meitene drīz vien pārtraukusi savu nodarbi un devusies prom. Tiek norādīts, ka, ja ledus šajā vietā būtu ielūzis, notikušo, iespējams, pat neviens nepamanītu — ūdens ir auksts, un līdz nopietnam nelaimes gadījumam var pietikt ar pavisam īsu brīdi.
Glābšanas dienesti atgādina, ka pavasara periodā ledus uz ūdenstilpēm kļūst īpaši bīstams un neprognozējams. Pat ja tas šķiet biezs, tas var būt ar plaisām vai vietām, kur zem virskārtas jau ir ūdens. Īpaši riskantas ir vietas pie tiltiem, straumēs, līkumos un ietekās, kur ledus parasti ir plānāks. Ja konkrētajā vietā izvietotas brīdinājuma zīmes, tas nozīmē, ka uz ledus atrasties nedrīkst.