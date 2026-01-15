Pērn Rīgas Dzemdību namā bērnus visvairāk pasaulē laidušas latvietes
Rīgas Dzemdību namā 2025. gadā pasaulē nākuši 3722 jaundzimušie, turklāt statistika iezīmē būtisku tendenci – strauji pieaug latviešu tautības dzemdētāju īpatsvars, kas pērn sasniedzis jau 75%, informēja Rīgas pašvaldībā.
No pērn pasaulē nākušajiem mazuļiem 1959 bija zēni, bet 1763 – meitenes.
Analizējot pēdējo četru gadu datus, vērojama kopējā dzemdību skaita pakāpeniska samazināšanās, taču rīdzinieču proporcija saglabājas stabila – aptuveni 65% no visām dzemdētājām ir galvaspilsētas iedzīvotājas. Ja 2022. gadā iestādē tika pieņemtas 5083 dzemdības, tad 2023. gadā – 4445, 2024. gadā – 3922, bet 2025. gadā – 3690 dzemdības, kurās pasaulē nāca 3722 bērni.
Lielāko dzemdētāju daļu veido latvietes, un šis rādītājs ar gadiem pārliecinoši pieaug. Ja 2012. gadā latvietes bija 57% no visām dzemdētājām un 2019. gadā – 65%, tad 2025. gadā šis rādītājs sasniedzis jau 75%.
Rīgas Dzemdību namā pērn bērniņus sagaidījušas 44 dažādu tautību sievietes, tostarp nigērietes, turcietes, serbietes, vācietes, filipīnietes un dānietes. Īpaši zīmīgs pieaugums novērojams indiešu kopienā: ja 2012. un 2019. gadā Dzemdību namā dzemdēja tikai trīs indiešu tautības sievietes, tad pērn bērniņu sagaidīja jau 20 šīs tautības pārstāves.
Tāpat 2025. gadā Rīgas Dzemdību namā pasaulē nāca 100 ukraiņu bērniņi, bet kopš kara sākuma iestādē piedzimuši jau 364 Ukrainas ģimeņu mazuļi.
Aizvadītais gads bijis bagāts ar daudzaugļu grūtniecībām – Dzemdību namā pasaulē nākuši 66 dvīņu pāri, savukārt 21. martā piedzima trīnītes. Zīmīgi, ka gandrīz piektā daļa jeb 19,8% ģimeņu pērn sagaidīja savu trešo, ceturto, piekto, sesto vai pat septīto atvasi.
Gada "ražīgākais" mēnesis bija jūlijs, kad piedzima 366 jaundzimušie, bet par visbagātāko dienu kļuva 21. augusts, kad iestādē tika sagaidīti 22 bērni.
Savukārt šis gads iesācies ar dvīņu birumu – no astoņiem 2026. gada sākumā jau piedzimušajiem dvīņu pāriem septiņi ir tieši rīdzinieku ģimenēs.