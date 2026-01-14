"Izšķīrāmies, jo viņš ir gejs..." - kā latviešu sievietes atriebjas bijušajiem
"Kad vīrs paziņoja, ka grib šķirties, manī pamodās kaut kāds zvērs," saka 38 gadus vecā Ilona. Un viņa nav vienīgā - pieredze liecina, ka līdz sirds dziļumiem aizvainotas sievietes tiešām mēdz izstrādāt trakas lietas un būt arī atriebīgas. Uzklausījām pāris atzīšanās stāstus no sievietēm, kuras pamatīgi atriebušās saviem bijušajiem mīļotajiem.
Kurš gan nav dzirdējis stāstu par sievieti, kura, aizejot no mīļotā mājām, aiz atriebības aizkaru stangās salikusi garneles. Vīrietis ilgi mocījies ar šausmīgo smaku dzīvoklī, tā arī nespējot atklāt baisās smirdoņas iemeslus. Patiess šis stāsts vai tikai iespaidīga leģenda? Par to vēsture klusē, taču, ja sirds ir salauzta, izdomas dāmām patiešām netrūkst.
Sieviešu atriebības stāsti:
Renāte, 45 gadi: Vīrs mani ar diviem maziem bērniem pameta un aizgāja pie savas mīļākās. Aizgāja vienā vakarā ar pāris drēbēm, pēc pārējām mantām solījās atgriezties, kad būšu nomierinājusies. Bet es nenomierinājos viss. Es sadedzināju pilnīgi visas viņa drēbes un uz atkritumu poligonu aizvedu visas viņa mīļotās makšķeres. Tad gan nomierinājos.
Samanta, 28 gadi: Vienā jaukā dienā atklājās, ka mīļotais mani krāpj ar manis pašas draudzeni.Un tad es uzvedos, kā histēriķe no filmām. Vēlā vakarā aizbraucu līdz bijušās draudzenes pagalmam, kur, protams, stāvēja arī viņa mašīna. Un es to saskrāpēju ar viņa paša skrūvgriezni. Tā, ka ļoti, ļoti saskrāpēju. Viņš nekad tā arī neuzzināja, ka es esmu tā vainīgā. Tomēr domāju, ka nojauta gan.
Viktorija, 34 gadi: Pēc četru gadu kopdzīves mans vīrietis nolēma, ka tomēr nav gatavs nopietnām attiecībām. Visiem mūsu kopējiem draugiem, kā arī viņa vecākiem sastāstīju, ka šķiršanās iemesls ir tas, ka viņš patiesībā ir gejs. Juceklis izcēlās briesmīgs. Šķiet, ka daži vēl joprojām līdz galam nav noticējuši, ka tā nebija taisnība.
Ilona, 38 gadi : Kad vīrs paziņoja, ka grib šķirties, manī pamodās kaut kāds zvērs. Es sadauzīju viņa šiko televizoru, uzgāzu karstu ūdeni uz portatīvā datora un labākajās "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" tradīcijās sagriezu visus viņa kreklus. Vīrs bija nenormāli pārskaities, solīja, ka ziņos polijai. Beigās gan to neizdarīja un pēc pāris mēnešiem mēs atkal sagājām kopā. Tagad man šķiet, ka otrreiz ko tādu man teikt viņam būtu bail.
Zane, 29 gadi: Jau kādu laiku zināju, ka vīrs mani krāpj. Viņš pats gan to kategoriski noliedza. Nelielas izmeklēšanas rezultātā atklāju, ka viņa mīļākā (kolēģe!) arī ir precējusies. Caur paziņām sadabūju noklausīšanās ierīci, ko ievietoju vīra mašīnā. Ilgi nebija jāgaida, līdz varēju noklausīties kaislīgu seksa ainu no Pierīgas mežiem. Nosūtīju šo ierakstu arī vīra mīļākās laulātajam. Vai man tas palīdzēja justies labāk? Jā!